Так, все це буде, але трохи пізніше...
А що зараз - коли та на яких цифрах зупинимось? 30 чи все ж таки значно більше?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 07:58
Так, все це буде, але трохи пізніше...
А що зараз - коли та на яких цифрах зупинимось? 30 чи все ж таки значно більше?
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:13
Крутий хід (конем)
а якщо всі банки так поступлять?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:14
наблюдаю некоторое время в одном из немаленьких супермаркетов группы фоззи - полки с импорт. вином редеют, подвоза нет.
но вот разговаривал с человеком, работающим на лог.центре атб - импорт всего ряда товаров идёт не прекращаясь. в том числе и из италии.
пс. из рассказа того же - практически отсутствую какие либо меры для распространения возможного заболевания среди коллектива.
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:16
А есть сомнения ? Конечно, все. Какие тут могут быть варианты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|