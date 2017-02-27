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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4433443444354436

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 254
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
22%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
34%
86
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:58

  Pupsik написав:Приєднуюсь до поради Лібо про те, що найголовніше в танку. Так, труднощі є скрізь, але всі вони мають тимчасовий характер, через пару місяців будемо з посмішкою згадувати цей шухер та поглядати в обмінках на ціну нікому непотрібного долара :)


Так, все це буде, але трохи пізніше...
А що зараз - коли та на яких цифрах зупинимось? 30 чи все ж таки значно більше?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:13

Крутий хід (конем)

https://minfin.com.ua/ua/2020/03/17/41994791/

а якщо всі банки так поступлять?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:14

наблюдаю некоторое время в одном из немаленьких супермаркетов группы фоззи - полки с импорт. вином редеют, подвоза нет.
но вот разговаривал с человеком, работающим на лог.центре атб - импорт всего ряда товаров идёт не прекращаясь. в том числе и из италии. :mrgreen:

пс. из рассказа того же - практически отсутствую какие либо меры для распространения возможного заболевания среди коллектива.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:16

  greenozon написав:Крутий хід (конем)

https://minfin.com.ua/ua/2020/03/17/41994791/

а якщо всі банки так поступлять?


А есть сомнения ? Конечно, все. Какие тут могут быть варианты. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:22

Коротко про курс: "36,6 вам, дорогі українці" (ваш бубочка)
kwon
 
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