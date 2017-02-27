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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 443144324433443444354436>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 256
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
34%
88
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:18

  Автор77 написав:Только что коллеги с Киева скинули на почту инфо по Альфа.
Впечатлило


Вспомнилось в порядке юмора:
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что гривна в дальнейшем будет укрепляться. Об этом он сказал на брифинге 27 декабря

"Многие страны прошли через усиление валюты, а потом был отбыв. Но гарантировать этого нельзя, так как очень много факторов. Глобальный экономический кризис, например, если будет, может спровоцировать определенные последствия для нас. Внутриполитическая ситуация или какие-то другие ситуации – оно все влияет на макроэкономическую ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривны, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривны

:)

Мечты по 20-прививка от веры в своих кумиров и от доверия нынешней политической системе вообще.По 40-это уже серьезно.Качественное образование не бывает дешёвым.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На мою думку, зараз потрібно вводити надзвичайний стан. Припинити торгівлю валютою на міжбанківському ринку, обмежити видачу готівки з поточних рахунків. Зрозуміло, чорний ринок шаленітиме. Але через тиждень-два паніка стихне і обстановка нормалізується. Так, економіка впаде, але це неминуче, як і в цілому світі
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:20

  hxbbgaf написав:
  Moneta написав:"Завтра – послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе – дефолт", – сказал собеседник LB.ua.

https://lb.ua/news/2020/03/16/452686_za ... avtra.html

При чем тут дефолт? Рукалицо.
МВФ уже сказал, что антибеневый закон надо, а не землю.
МВФ не требует рынка земли, но настаивает на законе, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Коломойскому
На сегодняшний день Украина приблизилась к выполнению условий новой программы с Международным валютным фондом. Об этом заместитель главы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью Радио НВ.

Этого закона не будет.Не при этих........
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:23

Національний банк України
17 мин. ·
Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту.

При цьому на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти, і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою.

Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом з банками вирішує вказану проблему.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Налик это прочитал, и переставил цценики ))))))))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:23

  Дед Мороз написав:
  Zebra написав:Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...

Полосатый,редко с тобой солидарен,но в этот раз соглашусь.

Попахивает Второй великой депрессией, даже когда вирус отступит.Соль,спички.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто-то на днях прикидывал сколько есть гривны несвязанной. Т.е. можно посчитать сколько всего гривны нужно отоварить. Монобанк тоже говорил, что пик покупки валюты в приложении был 11 числа, а потом всем резко перестало быть интересным. Так что можно прикинуть какой объем гривни нужно теоретически отоварить и глянуть сколько валюты есть в резервах+на позиции у банков. И получить максимальный средний курс как ориентир.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:25

  Игорь Алексеевич написав:надо было вкладываться в недвигу. :P
я ранее писал неоднократно про покупку недвиги. но некоторые как пионеры верили в будущее с курсом 23 :roll:
а теперь вирус, кризис и бабосы банки не отдают, а бумага линяет уже по минутам.
а у кого бумага на депозите до осени или зимы, то тогда - кранты :roll:


Глупости не пишите. В этот кризис, видимо очень глубокий, недвига может сложиться в два раза минимум! Проводя параллель с 8м годом (тогда получили от МВФ 12 ярдов за год), - 2020-2021й будут в разы тяжелее.
Так что те кто выскочил с недвиги с сидят на зеленом заборе сейчас в самой выгодной позиции. Ну или которые купили в октябре тысячи масок :lol:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:25

Утренние курсы:

Харьков 27.80 - 28.00,
диапазон предложений покупки-продажи доллара 27.50/27.80 - 28.00/28.50

Сумы 27.20 - 28.10
Полтава 27.30 - 28.00
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:26

Денег нет, но вы держитесь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:29

  zzzzzz написав:Укргаз 27,90 продает.

Таскомбанк USD 27.3 / 27.7
EUR 29.8 / 30.5
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 17 бер, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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