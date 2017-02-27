Автор77 написав:Только что коллеги с Киева скинули на почту инфо по Альфа. Впечатлило
Вспомнилось в порядке юмора: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что гривна в дальнейшем будет укрепляться. Об этом он сказал на брифинге 27 декабря
"Многие страны прошли через усиление валюты, а потом был отбыв. Но гарантировать этого нельзя, так как очень много факторов. Глобальный экономический кризис, например, если будет, может спровоцировать определенные последствия для нас. Внутриполитическая ситуация или какие-то другие ситуации – оно все влияет на макроэкономическую ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривны, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривны
Мечты по 20-прививка от веры в своих кумиров и от доверия нынешней политической системе вообще.По 40-это уже серьезно.Качественное образование не бывает дешёвым.
На мою думку, зараз потрібно вводити надзвичайний стан. Припинити торгівлю валютою на міжбанківському ринку, обмежити видачу готівки з поточних рахунків. Зрозуміло, чорний ринок шаленітиме. Але через тиждень-два паніка стихне і обстановка нормалізується. Так, економіка впаде, але це неминуче, як і в цілому світі
При чем тут дефолт? Рукалицо. МВФ уже сказал, что антибеневый закон надо, а не землю.
МВФ не требует рынка земли, но настаивает на законе, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Коломойскому На сегодняшний день Украина приблизилась к выполнению условий новой программы с Международным валютным фондом. Об этом заместитель главы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью Радио НВ.
Національний банк України 17 мин. · Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту.
При цьому на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти, і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою.
Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом з банками вирішує вказану проблему.
Налик это прочитал, и переставил цценики ))))))))))
Кто-то на днях прикидывал сколько есть гривны несвязанной. Т.е. можно посчитать сколько всего гривны нужно отоварить. Монобанк тоже говорил, что пик покупки валюты в приложении был 11 числа, а потом всем резко перестало быть интересным. Так что можно прикинуть какой объем гривни нужно теоретически отоварить и глянуть сколько валюты есть в резервах+на позиции у банков. И получить максимальный средний курс как ориентир.
Игорь Алексеевич написав:надо было вкладываться в недвигу. я ранее писал неоднократно про покупку недвиги. но некоторые как пионеры верили в будущее с курсом 23 а теперь вирус, кризис и бабосы банки не отдают, а бумага линяет уже по минутам. а у кого бумага на депозите до осени или зимы, то тогда - кранты
Глупости не пишите. В этот кризис, видимо очень глубокий, недвига может сложиться в два раза минимум! Проводя параллель с 8м годом (тогда получили от МВФ 12 ярдов за год), - 2020-2021й будут в разы тяжелее. Так что те кто выскочил с недвиги с сидят на зеленом заборе сейчас в самой выгодной позиции. Ну или которые купили в октябре тысячи масок