Alex6 написав:а мы как то пропетляем, ЗВР на самом деле позволит гасить валютные обязательства еще много лет, а гривну напечатаем, не впервой
С такими темпами, с которыми НБУ наливает доллар, то ЗВР хватит на пару месяцев. Потом бублик там останется. И это еще нерезиденты не чухали из макулатуру вылазить. Страна входит в карантин, закрывается розничная торговля, остановится транспорт, придется печатать гривну, чтоб латать дыры в бюджете. Привет курс доллара па40.
На пару месяцев не хватит.Примерно по 4 млрд. в месяц кэша они просто не имеют.Вангую,если дай Бог,вирус угомонится и мы будем живы-здоровы,то катастрофа в финансах и кризис в экономике,плюс возврат Приватбанка беняфициару и продажа земли трансам и прочим.....за копейки потребует от нарида решительных действий по полному сворачиванию зелёного цирка.Если не хотят жить при феодализме.
Національний банк України 17 мин. · Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту. Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом з банками вирішує вказану проблему.
Налик это прочитал, и переставил цценики ))))))))))
ZZZZZZ з усією повагою! Можливо вже вистачить? В покері є таке поняття - тільт. Таке враження, що у вас зараз щось подібне на цьому форумі. Останнім часом Вас несе ... Інших теж несе. Але інших не поважають так як вас. Будь ласка потрудіться відповідати своєму реноме.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
kmm3 написав:На мою думку, зараз потрібно вводити надзвичайний стан. Припинити торгівлю валютою на міжбанківському ринку, обмежити видачу готівки з поточних рахунків. Зрозуміло, чорний ринок шаленітиме. Але через тиждень-два паніка стихне і обстановка нормалізується. Так, економіка впаде, але це неминуче, як і в цілому світі
100 процентов правы. Либерализм и рынок на сегодня путь к панике и тупик. Макрон вон говорит началась война. С пандемией.
Очнитесь ё-моё наступила новая реальность. Текущие курсы они сейчас просто цифры, когда этот трэш закончится и паник-эффект пройдёт, будет ясность.
То что дефолт будет в обозримом будущем, надеюсь никто не сомневается. Кстати дефолт по мировому форс-мажору самый удачный репутационный вид дефолта, не одни мы будем такие.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 17 бер, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Игорь Алексеевич написав:надо было вкладываться в недвигу. я ранее писал неоднократно про покупку недвиги. но некоторые как пионеры верили в будущее с курсом 23 а теперь вирус, кризис и бабосы банки не отдают, а бумага линяет уже по минутам. а у кого бумага на депозите до осени или зимы, то тогда - кранты
Не надо.В недвигу вкладываться начинать думать следует через полгода,не ранее.Когда все привыкнут к новому курсу,продаваны прозреют,часть снимет с продаж,а кто-то будет продавать по дёшево.Вот тогда вам и баксы в руки.
zzzzzz написав:Нерезы из ОВГЗ особо не выходят. С максимума 28 февраля всего -3%.
А вот физики распродают гривневые ОВГЗ. Но их портфель очень маленький.
Одни продают, другие покупают. Это абсолютно не то что нужно анализировать, разве что для спекуляций. С точки зрения государственных финансов важно только первичное размещение, объем и ставка, процентные выплаты и погашения.
kmm3 написав:На мою думку, зараз потрібно вводити надзвичайний стан. Припинити торгівлю валютою на міжбанківському ринку, обмежити видачу готівки з поточних рахунків. Зрозуміло, чорний ринок шаленітиме. Але через тиждень-два паніка стихне і обстановка нормалізується. Так, економіка впаде, але це неминуче, як і в цілому світі
100 процентов правы. Либерализм и рынок на сегодня путь к панике и тупик. Макрон вон говорит началась война. С пандемией.
Очнитесь ё-моё наступила новая реальность. Текущие курсы они сейчас просто цифры, когда этот трэш закончится и паник-эффект пройдёт, будет ясность.
То что дефолт будет в обозримом будущем, надеюсь никто не сомневается. Кстати дефолт по мировому форс-мажору самый удачный репутационный вид дефолта, не одни мы будем такие.
В том то и дело, что самая крупная рыба ловится в мутной воде и когда всем все станет ясно и понятно, начнется уже откат и восстановление всего.
Востаннє редагувалось Electron в Вів 17 бер, 2020 09:39, всього редагувалось 1 раз.