Додано: Вів 17 бер, 2020 09:34

zzzzzz написав:

При цьому на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти, і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках,









Налик это прочитал, и переставил цценики )))))))))) Налик это прочитал, и переставил цценики ))))))))))



Это разве правда? НБУ разрешил валютные переводы внутри по Украине? Это разве правда? НБУ разрешил валютные переводы внутри по Украине?

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.