Yuri_T написав:Я думаю что это коррекция,а не кризис. цена ведь не просто опускается. кто-то на бидах стоит и покупает. думаю, не только дей-трейдинговые шортисты или маркет-мейкеры, которым по статусу положено. а может ошибаюсь, и все вменяемые покупатели сидят на заборе до выяснения. лично мне деньги жгут ляжку. я к падению рынков целый год готовился. будет обидно пролететь мимо раздачи слонов.
Юрий да и все остальные, я бы так точно не спешил. Особенно сейчас. По факту и по технике - сейчас чисто медвежий рынок. На инвестинге - есть правильная статья:
"У медвежьих рынков есть три этапа — резкий спад, спонтанный отскок и переход в затяжной нисходящий тренд под давлением фундаментальных факторов.
1. Медвежий рынок всегда начинается с резкого падения.
2. Затем рынок отскакивает на фоне экстремальных уровней перепроданности.
Вопросы по продаже Земли надо отложить, всю законотворческую дребедень надо отложить, Рада должна заниматься только вопросами, связанными с пандемией и смягчением последствий для экономики, Кабмин тоже исключительно этим.
МВФ сейчас не будет давать никаких кредитов и траншей по обычным программам, это же очевидно любому, МВФ перейдет и уже переходит на экстренно финансирование-помощь государствам для борьбы с коронавирусом, даже под нулевые проценты, всё остальное будет на заморозке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
До конца карантина покупку могут загнать и в 50. Как и было в 2015 году. Аграрии будут очень рады. Потом обвалят до 28-30. Гривны ж не стало больше.
Гривны однозначно будет больше. По налогам и сборам будет жесточайшая просадка. А пенсии и зарплаты платить надо. Инфраструктурные проекты тоже нельзя останавливать, ибо вообще занятость в ноль скатится
В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.
При этом на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долл. США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.
Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему.
Дефолт не врятує, а доб'є українську економіку Ключові речі, які необхідно розуміти про дефолт: При оголошенні дефолту борг нікуди не зникає Дефолт політично неможливо оголосити за всіма зовнішніми зобов’язаннями Дефолт не "вивільнить гроші" в бюджеті на інші цілі Дефолт пригальмує відновлення економіки