Додано: Вів 17 бер, 2020 09:45

Вопросы по продаже Земли надо отложить, всю законотворческую дребедень надо отложить, Рада должна заниматься только вопросами, связанными с пандемией и смягчением последствий для экономики, Кабмин тоже исключительно этим.



МВФ сейчас не будет давать никаких кредитов и траншей по обычным программам, это же очевидно любому, МВФ перейдет и уже переходит на экстренно финансирование-помощь государствам для борьбы с коронавирусом, даже под нулевые проценты, всё остальное будет на заморозке.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.