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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4433443444354436>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 256
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
34%
88
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:40

  Yuri_T написав:Я думаю что это коррекция,а не кризис.
цена ведь не просто опускается.
кто-то на бидах стоит и покупает.
думаю, не только дей-трейдинговые шортисты или маркет-мейкеры, которым по статусу положено.
а может ошибаюсь, и все вменяемые покупатели сидят на заборе до выяснения.
лично мне деньги жгут ляжку. я к падению рынков целый год готовился. будет обидно пролететь мимо раздачи слонов.


Юрий да и все остальные, я бы так точно не спешил. Особенно сейчас. По факту и по технике - сейчас чисто медвежий рынок. На инвестинге - есть правильная статья:

"У медвежьих рынков есть три этапа — резкий спад, спонтанный отскок и переход в затяжной нисходящий тренд под давлением фундаментальных факторов.

1. Медвежий рынок всегда начинается с резкого падения.

2. Затем рынок отскакивает на фоне экстремальных уровней перепроданности.

3. После этого рынок переходит в фазу затяжного и более медленного падения, так как фундаментальная картина ухудшается."
https://ru.investing.com/analysis/article-200267403
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:43

  Moneta написав:На миняйле ставят покупки 27.9-28


До конца карантина покупку могут загнать и в 50. Как и было в 2015 году. Аграрии будут очень рады. Потом обвалят до 28-30. Гривны ж не стало больше.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:45

Вопросы по продаже Земли надо отложить, всю законотворческую дребедень надо отложить, Рада должна заниматься только вопросами, связанными с пандемией и смягчением последствий для экономики, Кабмин тоже исключительно этим.

МВФ сейчас не будет давать никаких кредитов и траншей по обычным программам, это же очевидно любому, МВФ перейдет и уже переходит на экстренно финансирование-помощь государствам для борьбы с коронавирусом, даже под нулевые проценты, всё остальное будет на заморозке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:45

Мб почти 27.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:46

Для тих хто у скафандрі.
Розчихляйтесь!!
Приземлення ракети буде жорстким :wink:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:46

  lrs7719 написав:
  Moneta написав:На миняйле ставят покупки 27.9-28


До конца карантина покупку могут загнать и в 50. Как и было в 2015 году. Аграрии будут очень рады. Потом обвалят до 28-30. Гривны ж не стало больше.


Это пока что её не стало больше.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:48

  lrs7719 написав:
  Moneta написав:На миняйле ставят покупки 27.9-28


До конца карантина покупку могут загнать и в 50. Как и было в 2015 году. Аграрии будут очень рады. Потом обвалят до 28-30. Гривны ж не стало больше.

Гривны однозначно будет больше.
По налогам и сборам будет жесточайшая просадка. А пенсии и зарплаты платить надо. Инфраструктурные проекты тоже нельзя останавливать, ибо вообще занятость в ноль скатится
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:48

Realist
Мы находимся на валютной ветке. Я просто пишу куда двинет рынок на таком новостном фоне. А без юмора и сарказма, трудно переваривать весь этот треш который происходит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:49

Комментарий НБУ по валютному рынку:

В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.

При этом на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долл. США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:50

Фанатам Дубінського/Коломойського і бажаного їм дефолту

Дефолт не врятує, а доб'є українську економіку
Ключові речі, які необхідно розуміти про дефолт:
При оголошенні дефолту борг нікуди не зникає
Дефолт політично неможливо оголосити за всіма зовнішніми зобов’язаннями
Дефолт не "вивільнить гроші" в бюджеті на інші цілі
Дефолт пригальмує відновлення економіки

https://www.epravda.com.ua/publications ... QVzpzyzVTc
Востаннє редагувалось Філ в Вів 17 бер, 2020 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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