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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:51
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:53
freeze написав:Вопросы по продаже Земли надо отложить
А ха-ха, дипломи Трускавецького Ріксуса кварталівцям мабуть лише для цього й видавали. Сьогодні наче остаточно мають ухвалити закон за закритими дверима.
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stryzhko
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:03
Межбанк открылся 26,98 / 27,01
Наличка уже к 29 подходит.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:04
Любопытный написав:
Глупости не пишите. В этот кризис, видимо очень глубокий, недвига может сложиться в два раза минимум! Проводя параллель с 8м годом (тогда получили от МВФ 12 ярдов за год), - 2020-2021й будут в разы тяжелее.
Так что те кто выскочил с недвиги с сидят на зеленом заборе сейчас в самой выгодной позиции. Ну или которые купили в октябре тысячи масок
всё правильно в дол.
только дол. лежат не дома у многих а в банках на деле.
а вот как банки будут их отдавать - это????
получается, что дол. есть, но взять - НИЗЯ, как было всегда во время кризиса
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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