RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4433443444354436

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 256
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
34%
88
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:51

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37458
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3602 раз.
Подякували: 9429 раз.
 
Профіль
47
13
2
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:Вопросы по продаже Земли надо отложить

А ха-ха, дипломи Трускавецького Ріксуса кварталівцям мабуть лише для цього й видавали. Сьогодні наче остаточно мають ухвалити закон за закритими дверима.
stryzhko
 
Повідомлень: 911
З нами з: 04.10.16
Подякував: 222 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:03

Межбанк открылся 26,98 / 27,01

Наличка уже к 29 подходит.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37458
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3602 раз.
Подякували: 9429 раз.
 
Профіль
47
13
2
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:03

Щось притихли зеленоматрасники :lol:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1765 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Любопытный написав:Глупости не пишите. В этот кризис, видимо очень глубокий, недвига может сложиться в два раза минимум! Проводя параллель с 8м годом (тогда получили от МВФ 12 ярдов за год), - 2020-2021й будут в разы тяжелее.
Так что те кто выскочил с недвиги с сидят на зеленом заборе сейчас в самой выгодной позиции. Ну или которые купили в октябре тысячи масок


всё правильно в дол.
только дол. лежат не дома у многих а в банках на деле.
а вот как банки будут их отдавать - это????
получается, что дол. есть, но взять - НИЗЯ, как было всегда во время кризиса
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4788
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4433443444354436
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, Mazay256, webserg, zzzzzz, Дед Мороз і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1716, 1717, 1718
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17173 2157732
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 01:35
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525970
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1563
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1331)
17.03.2020 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.