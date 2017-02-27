если мне память не изменяет, то если больше 10к, то через 3 дня деньги упадут, после подачи заявки на досрочный разрыв
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:45
если мне память не изменяет, то если больше 10к, то через 3 дня деньги упадут, после подачи заявки на досрочный разрыв
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:46
10:08 Нацбанк вышел с интервенцией по 26,99, но объем в 100 млн. раскупили буквально за 2-3 минуты.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:49
значит сегодня вынесут весь евро.
чудес в этой стране не бывает.
в лучшем случае будет как всегда - 100 евро или баксов в руки или грн. немерянно, но по курсу ниже плинтуса
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:49
а шо згадувать, тут пол форума было в гривне. також сдал 6т. в среднем па 24.2, обратно вовремя не откупился, теперь вже не хочу - нехай валяются на депо. на жизнь сдаю по новым ценам, сча куда интереснее где остановка и разворот, бо основная сумма остаётся в баксах - надо как минимум отбить убыток, а лучше наварить...
Востаннє редагувалось чик в Вів 17 бер, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:50
Вітаю, я не писав такого. І на цьому б можна було закінчити діалог. Але Ви не перший, хто останніми днями перекручує чи довигадує свого, коментуючи мої дописи. Кожному по одному разу я відповідаю.
Я писав, що вантажне сполучення НЕ закривають і для імпорту, а особливо експорту, проблем би не мало бути, інакше економіці і бюджету хана. По великому рахунку, великий експорт (та й імпорт) організовує логістику морським, ЗД та трубопровідним транспортом. У них проблем жодних. Що стосується авто транспорту - виникають проблеми на кордоні через накладки з поверненням "туристів" і те, що на наших митницях дуже багато нових працівників і вони вчаться працювати (нехай буде так).
В кожному окремому випадку, крім озвучених є і субєктивні нюанси (Ваш постачальник може просто закритися через вірус чи через зрив поставок комплектуючих-сировини йому і тд). Це може означати, що вашим працівникам постачання-логістики треба піднапрягтися і пошукати альтернативи, ну чи що конкретно у вас проблеми. Ніхто ж і не забороняв, під шумок, притиснути не критичний імпорт...
Зараз маємо новий чинник - обмеження пасажирського транспортного сполучення. Для серйозних ВИРОБНИЦТВ хоча б на кілька сот працівників такі обмеження є проблематичними, оскільки багато хто живе в ближніх містечках і селах. Може виникнути проблема з доїздом і неукомплектованістю змін. Це додаткові проблеми-витрати.
А може завтра-післязавтра комусь захочеться ввести повний карантин і закрити ВСЕ. Тоді треба буде платити зп, думати чим обслуговувати кредити (хоча один клоун з посиланням на іншого клоуна-експерта-аналітика писав тут, що бізнес кредитів не має), чим оплачувати сировину, наприклад, яка замовлена кілька місяців-тижнів тому і пливе-їде... Багато цього не перенесуть...
Хто зна, про які рішення ми ще почуємо і які наслідки ми отримаємо, якщо навіть про готівкову валюту в БС не було кому подумати, і це може стати основним чинником цифр 30-30+ І хтось же ж купить по такому курсу...
Я, для себе, бачу найкращий вихід взагалі перестати писати, щоб не давати приводів для фантазерів і не виправдовуватися потім за те, чого не робив. Письменників тут вистачає і всі цінніші один за одного. Почитати людям завжди буде що.
Тим більше, проблем на фірмі - як ніколи. Навіть дурного аніосрабу і неохлору для підприємства неможливо знайти, я вже мовчу про якісь маски-тести-побутові антисептики-безконтактні термометри (президент пару днів тому по телевізору казав, що все буде в достатніх кількостях А НАСПРАВДІ НЕМАЄ НІЧОГО)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:56
Наскільки у Вас ще готівкової гривні вистачить? Психологічно г отові брати по 30-32 гривні за долар?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:56
интересно, а резать лимиты по кредиткам когда банки начнут??
сейчас увидят, что все оплаты только по кредиткам идти начнёт.
а чем отдавать будет население???
да и закон приняли сегодня про финансовые каникулы.
100 пудов банки начнут рубить лимиты, т.к. увидят что будет не возврат да и курс уходит вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:56
Я в 2015 помню человека-оленя, которая купила 10 шт. евро по 50. А тут с кратно выросшими зарплатами не найдется желающих по 30 затарится? Бред. Бумаги валом у населения всегда.
P.s. миняйло 28.4 на себя.
P.ps насчет евро - олень постучав рогами о кассу, и услышав что доллара нет, купит евро, так что и с ним тоже скоро проблемы начнутся.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Представитель Альфы только что объяснила, что выдача наличных долларов ограничена из-за закрытия авиа-перевозок.
Все, что в кассы попадает, как я понимаю, выдают.
Наверное, так и у всех банков будет
Хотя мне всегда казалось, что у нас в стране уже давно больше наличного доллара, чем у него дома
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:03
хай передає привіт ВТБ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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