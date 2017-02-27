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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 443844394440444144424443>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 257
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
35%
89
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:45

  vitto_ks_UA написав:Решил в ПриватБанке разорвать депозит Безналоговый! Всего то 20 т. грн., заявку приняли но обрабатывают ее уже со вчера ! Раньше за 30 секунд такое проходило!
В банках уже денежку ЗАЖИМАЮТ ! Видать все Очень плохо!

если мне память не изменяет, то если больше 10к, то через 3 дня деньги упадут, после подачи заявки на досрочный разрыв
misko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:46

10:08 Нацбанк вышел с интервенцией по 26,99, но объем в 100 млн. раскупили буквально за 2-3 минуты.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:49

  zzzzzz написав:
  skorpi написав:Игорь Алексеевич Алла пока не в "ж", только что сняли ЕВРО через кассу без предзаказа))) :mrgreen:


Альфа вчера в своем официальном сообщении написала, что проблемы только с наличным долларом, с наличным евро проблем нет.


значит сегодня вынесут весь евро. :roll:
чудес в этой стране не бывает.
в лучшем случае будет как всегда - 100 евро или баксов в руки или грн. немерянно, но по курсу ниже плинтуса :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:49

  twin написав:
  Долярчик написав:В приваті черга, аж на вулицю!
А що по інших містах?

О вітаю, якраз вчора згадував) Нагадайте, який рівень виводить вас нуль 27.50-28 :roll:

а шо згадувать, тут пол форума было в гривне. також сдал 6т. в среднем па 24.2, обратно вовремя не откупился, теперь вже не хочу - нехай валяются на депо. на жизнь сдаю по новым ценам, сча куда интереснее где остановка и разворот, бо основная сумма остаётся в баксах - надо как минимум отбить убыток, а лучше наварить...
Востаннє редагувалось чик в Вів 17 бер, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:50

  twin написав:
  orest написав:
  abc111 написав:...Альфа официально объявила, что доллары с депозитов временно прекращает выдавать....тревожный звоночек

Авіасполучення зі світом припинене, в банківській системі дефіцит готівкової валюти. З цим пов'язані затримки і відсутність валюти. Це буде штовхати курс також.
Хотів запитати, чи вже курс достатній для бурхливого розквіту економіки, особливо металургії та подвоєння експорту? Чи чекаємо 30? Чи таки курс це не чинник? :wink:

Ви недавно казали, що закриття кордонів не вплине на експ/імп товарів і контри ітд.., так от хочу повідомити, сьогодні до нас зайшла остання фура з товаром, коли буде наступна невідомо...))

Вітаю, я не писав такого. І на цьому б можна було закінчити діалог. Але Ви не перший, хто останніми днями перекручує чи довигадує свого, коментуючи мої дописи. Кожному по одному разу я відповідаю.
Я писав, що вантажне сполучення НЕ закривають і для імпорту, а особливо експорту, проблем би не мало бути, інакше економіці і бюджету хана. По великому рахунку, великий експорт (та й імпорт) організовує логістику морським, ЗД та трубопровідним транспортом. У них проблем жодних. Що стосується авто транспорту - виникають проблеми на кордоні через накладки з поверненням "туристів" і те, що на наших митницях дуже багато нових працівників і вони вчаться працювати (нехай буде так).
В кожному окремому випадку, крім озвучених є і субєктивні нюанси (Ваш постачальник може просто закритися через вірус чи через зрив поставок комплектуючих-сировини йому і тд). Це може означати, що вашим працівникам постачання-логістики треба піднапрягтися і пошукати альтернативи, ну чи що конкретно у вас проблеми. Ніхто ж і не забороняв, під шумок, притиснути не критичний імпорт...
Зараз маємо новий чинник - обмеження пасажирського транспортного сполучення. Для серйозних ВИРОБНИЦТВ хоча б на кілька сот працівників такі обмеження є проблематичними, оскільки багато хто живе в ближніх містечках і селах. Може виникнути проблема з доїздом і неукомплектованістю змін. Це додаткові проблеми-витрати.
А може завтра-післязавтра комусь захочеться ввести повний карантин і закрити ВСЕ. Тоді треба буде платити зп, думати чим обслуговувати кредити (хоча один клоун з посиланням на іншого клоуна-експерта-аналітика писав тут, що бізнес кредитів не має), чим оплачувати сировину, наприклад, яка замовлена кілька місяців-тижнів тому і пливе-їде... Багато цього не перенесуть...
Хто зна, про які рішення ми ще почуємо і які наслідки ми отримаємо, якщо навіть про готівкову валюту в БС не було кому подумати, і це може стати основним чинником цифр 30-30+ І хтось же ж купить по такому курсу...
Я, для себе, бачу найкращий вихід взагалі перестати писати, щоб не давати приводів для фантазерів і не виправдовуватися потім за те, чого не робив. Письменників тут вистачає і всі цінніші один за одного. Почитати людям завжди буде що.
Тим більше, проблем на фірмі - як ніколи. Навіть дурного аніосрабу і неохлору для підприємства неможливо знайти, я вже мовчу про якісь маски-тести-побутові антисептики-безконтактні термометри (президент пару днів тому по телевізору казав, що все буде в достатніх кількостях А НАСПРАВДІ НЕМАЄ НІЧОГО)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:56

Наскільки у Вас ще готівкової гривні вистачить? Психологічно г :twisted: :mrgreen: отові брати по 30-32 гривні за долар?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:56

интересно, а резать лимиты по кредиткам когда банки начнут??
сейчас увидят, что все оплаты только по кредиткам идти начнёт.
а чем отдавать будет население???
да и закон приняли сегодня про финансовые каникулы.
100 пудов банки начнут рубить лимиты, т.к. увидят что будет не возврат да и курс уходит вверх. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:56

Я в 2015 помню человека-оленя, которая купила 10 шт. евро по 50. А тут с кратно выросшими зарплатами не найдется желающих по 30 затарится? Бред. Бумаги валом у населения всегда.

P.s. миняйло 28.4 на себя.

P.ps насчет евро - олень постучав рогами о кассу, и услышав что доллара нет, купит евро, так что и с ним тоже скоро проблемы начнутся.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Представитель Альфы только что объяснила, что выдача наличных долларов ограничена из-за закрытия авиа-перевозок.
Все, что в кассы попадает, как я понимаю, выдают.
Наверное, так и у всех банков будет
Хотя мне всегда казалось, что у нас в стране уже давно больше наличного доллара, чем у него дома :)
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:03

  Binimovich написав:
varlo написав:У Альфы можно еще по 27.20 купить через онлайн на счет или карту.
Альфа уже фсе: ни купить , ни снять баксы нельзя уже.

хай передає привіт ВТБ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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