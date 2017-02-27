Додано: Вів 17 бер, 2020 10:50

twin написав: orest написав: abc111 написав: ...Альфа официально объявила, что доллары с депозитов временно прекращает выдавать....тревожный звоночек ...Альфа официально объявила, что доллары с депозитов временно прекращает выдавать....тревожный звоночек

Авіасполучення зі світом припинене, в банківській системі дефіцит готівкової валюти. З цим пов'язані затримки і відсутність валюти. Це буде штовхати курс також.

Хотів запитати, чи вже курс достатній для бурхливого розквіту економіки, особливо металургії та подвоєння експорту? Чи чекаємо 30? Чи таки курс це не чинник? Авіасполучення зі світом припинене, в банківській системі дефіцит готівкової валюти. З цим пов'язані затримки і відсутність валюти. Це буде штовхати курс також.Хотів запитати, чи вже курс достатній для бурхливого розквіту економіки, особливо металургії та подвоєння експорту? Чи чекаємо 30? Чи таки курс це не чинник?

Ви недавно казали, що закриття кордонів не вплине на експ/імп товарів і контри ітд.., так от хочу повідомити, сьогодні до нас зайшла остання фура з товаром, коли буде наступна невідомо...)) Ви недавно казали, що закриття кордонів не вплине на експ/імп товарів і контри ітд.., так от хочу повідомити, сьогодні до нас зайшла остання фура з товаром, коли буде наступна невідомо...))

Вітаю, я не писав такого. І на цьому б можна було закінчити діалог. Але Ви не перший, хто останніми днями перекручує чи довигадує свого, коментуючи мої дописи. Кожному по одному разу я відповідаю.Я писав, що вантажне сполучення НЕ закривають і для імпорту, а особливо експорту, проблем би не мало бути, інакше економіці і бюджету хана. По великому рахунку, великий експорт (та й імпорт) організовує логістику морським, ЗД та трубопровідним транспортом. У них проблем жодних. Що стосується авто транспорту - виникають проблеми на кордоні через накладки з поверненням "туристів" і те, що на наших митницях дуже багато нових працівників і вони вчаться працювати (нехай буде так).В кожному окремому випадку, крім озвучених є і субєктивні нюанси (Ваш постачальник може просто закритися через вірус чи через зрив поставок комплектуючих-сировини йому і тд). Це може означати, що вашим працівникам постачання-логістики треба піднапрягтися і пошукати альтернативи, ну чи що конкретно у вас проблеми. Ніхто ж і не забороняв, під шумок, притиснути не критичний імпорт...Зараз маємо новий чинник - обмеження пасажирського транспортного сполучення. Для серйозних ВИРОБНИЦТВ хоча б на кілька сот працівників такі обмеження є проблематичними, оскільки багато хто живе в ближніх містечках і селах. Може виникнути проблема з доїздом і неукомплектованістю змін. Це додаткові проблеми-витрати.А може завтра-післязавтра комусь захочеться ввести повний карантин і закрити ВСЕ. Тоді треба буде платити зп, думати чим обслуговувати кредити (хоча один клоун з посиланням на іншого клоуна-експерта-аналітика писав тут, що бізнес кредитів не має), чим оплачувати сировину, наприклад, яка замовлена кілька місяців-тижнів тому і пливе-їде... Багато цього не перенесуть...Хто зна, про які рішення ми ще почуємо і які наслідки ми отримаємо, якщо навіть про готівкову валюту в БС не було кому подумати, і це може стати основним чинником цифр 30-30+ І хтось же ж купить по такому курсу...Я, для себе, бачу найкращий вихід взагалі перестати писати, щоб не давати приводів для фантазерів і не виправдовуватися потім за те, чого не робив. Письменників тут вистачає і всі цінніші один за одного. Почитати людям завжди буде що.Тим більше, проблем на фірмі - як ніколи. Навіть дурного аніосрабу і неохлору для підприємства неможливо знайти, я вже мовчу про якісь маски-тести-побутові антисептики-безконтактні термометри (президент пару днів тому по телевізору казав, що все буде в достатніх кількостях А НАСПРАВДІ НЕМАЄ НІЧОГО)...