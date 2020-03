Додано: Вів 17 бер, 2020 11:05

kmm3 написав: На мою думку, зараз потрібно вводити надзвичайний стан. Припинити торгівлю валютою на міжбанківському ринку, обмежити видачу готівки з поточних рахунків. Зрозуміло, чорний ринок шаленітиме. Але через тиждень-два паніка стихне і обстановка нормалізується. Так, економіка впаде, але це неминуче, як і в цілому світі

а на мою думку, тре вертати Порошенка, а Зеленьского в 95 квартал

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

