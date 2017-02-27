kmm3 написав:На мою думку, зараз потрібно вводити надзвичайний стан. Припинити торгівлю валютою на міжбанківському ринку, обмежити видачу готівки з поточних рахунків. Зрозуміло, чорний ринок шаленітиме. Але через тиждень-два паніка стихне і обстановка нормалізується. Так, економіка впаде, але це неминуче, як і в цілому світі
а на мою думку, тре вертати Порошенка, а Зеленьского в 95 квартал
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
раніше хітом сезону була планета Нібіру, яке все летіла-летіла, але не могла прилетіти, а зараз - літаки Люфтганзи гружені грошима, які вже десяток кругів намотали навколо земної кулі і ніяк не можуть приземлитися
Долярчик написав:В приваті черга, аж на вулицю! А що по інших містах?
О вітаю, якраз вчора згадував) Нагадайте, який рівень виводить вас нуль 27.50-28
Вітаю! Беріть калькулятор і робіть підрахуя Більшість депо під 17%! Решта під 17,5 - 18 - 18,5% Можна під середньозважений 17,5% порахувати.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitto_ks_UA написав:Решил в ПриватБанке разорвать депозит Безналоговый! Всего то 20 т. грн., заявку приняли но обрабатывают ее уже со вчера ! Раньше за 30 секунд такое проходило! В банках уже денежку ЗАЖИМАЮТ ! Видать все Очень плохо!
если мне память не изменяет, то если больше 10к, то через 3 дня деньги упадут, после подачи заявки на досрочный разрыв
10 марта закрывал - упали утром 11 , 11 марта закрыл - упали через 15 минут ( безналоговые )-забрал в кассе без проблем 11 марта - сумма побольше
Любопытный написав:Глупости не пишите. В этот кризис, видимо очень глубокий, недвига может сложиться в два раза минимум! Проводя параллель с 8м годом (тогда получили от МВФ 12 ярдов за год), - 2020-2021й будут в разы тяжелее. Так что те кто выскочил с недвиги с сидят на зеленом заборе сейчас в самой выгодной позиции. Ну или которые купили в октябре тысячи масок
всё правильно в дол. только дол. лежат не дома у многих а в банках на деле. а вот как банки будут их отдавать - это???? получается, что дол. есть, но взять - НИЗЯ, как было всегда во время кризиса
ще раз запитую, що буде робити із доларами, коли імпорт зупинився, виїхати не можливо не те що з країни, а з навіть з міста?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Игорь Алексеевич написав:а что там по банкам??? альфа понятно - в ж... укргаз говорит - держитесь. как у др. дела с валютой??
может перекличку, кто что знает.
Был в Алле, бакса нет, но гривны хватает, снял 20-30т. на хознужды так сказать.. Алла первый банк, который официально признал проблему, но сделал это с психологической стороны весьма неумело. В Тасе тоже бакса нет, но советовали наведываться, может кто-то поднесет) Был еще в отделении ПУМБа и Форварда - баксиков не было