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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44394440444144424443>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 257
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
35%
89
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:05

  kmm3 написав:На мою думку, зараз потрібно вводити надзвичайний стан. Припинити торгівлю валютою на міжбанківському ринку, обмежити видачу готівки з поточних рахунків. Зрозуміло, чорний ринок шаленітиме. Але через тиждень-два паніка стихне і обстановка нормалізується. Так, економіка впаде, але це неминуче, як і в цілому світі

а на мою думку, тре вертати Порошенка, а Зеленьского в 95 квартал :)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:06

Игорь Алексеевич Киевляне в большинстве :lol: тоже так думают наверное.На МИНЯЙЛО кроме кивских загонщиков заявок практически нет.Скоро как в россеи- есть масква ,а есть остальная страна
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

раніше хітом сезону була планета Нібіру, яке все летіла-летіла, але не могла прилетіти, а зараз - літаки Люфтганзи гружені грошима, які вже десяток кругів намотали навколо земної кулі і ніяк не можуть приземлитися
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:09

  twin написав:
  Долярчик написав:В приваті черга, аж на вулицю!
А що по інших містах?

О вітаю, якраз вчора згадував) Нагадайте, який рівень виводить вас нуль 27.50-28 :roll:

Вітаю!
Беріть калькулятор і робіть підрахуя :D
Більшість депо під 17%!
Решта під 17,5 - 18 - 18,5%
Можна під середньозважений 17,5% порахувати.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:09

orest
а кто им доктор? я себе уже как с месяц купил пирометр и тепловизор:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:10

  misko написав:
  vitto_ks_UA написав:Решил в ПриватБанке разорвать депозит Безналоговый! Всего то 20 т. грн., заявку приняли но обрабатывают ее уже со вчера ! Раньше за 30 секунд такое проходило!
В банках уже денежку ЗАЖИМАЮТ ! Видать все Очень плохо!

если мне память не изменяет, то если больше 10к, то через 3 дня деньги упадут, после подачи заявки на досрочный разрыв

10 марта закрывал - упали утром 11 , 11 марта закрыл - упали через 15 минут ( безналоговые )-забрал в кассе без проблем 11 марта - сумма побольше
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11

  Игорь Алексеевич написав:
  Любопытный написав:Глупости не пишите. В этот кризис, видимо очень глубокий, недвига может сложиться в два раза минимум! Проводя параллель с 8м годом (тогда получили от МВФ 12 ярдов за год), - 2020-2021й будут в разы тяжелее.
Так что те кто выскочил с недвиги с сидят на зеленом заборе сейчас в самой выгодной позиции. Ну или которые купили в октябре тысячи масок


всё правильно в дол.
только дол. лежат не дома у многих а в банках на деле.
а вот как банки будут их отдавать - это????
получается, что дол. есть, но взять - НИЗЯ, как было всегда во время кризиса

ще раз запитую, що буде робити із доларами, коли імпорт зупинився, виїхати не можливо не те що з країни, а з навіть з міста?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11

  tobias написав:Наскільки у Вас ще готівкової гривні вистачить? Психологічно г :twisted: :mrgreen: отові брати по 30-32 гривні за долар?

Якщо це питання до мене, то я працюю не за дякую, мені вистачає всього, не треба ні здавати ні купляти.
Але, бачу на паніці скоро дійдемо до таких не виправданих висот, що важко буде втриматися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:12

Курси на зараз - немає єдності


Вітаюсь совсіма.

11:00
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Виросли, та хто як хоче. У місті Лева чойс.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:12

  Игорь Алексеевич написав:а что там по банкам???
альфа понятно - в ж...
укргаз говорит - держитесь.
как у др. дела с валютой??

может перекличку, кто что знает.

Был в Алле, бакса нет, но гривны хватает, снял 20-30т. на хознужды так сказать..
Алла первый банк, который официально признал проблему, но сделал это с психологической стороны весьма неумело.
В Тасе тоже бакса нет, но советовали наведываться, может кто-то поднесет)
Был еще в отделении ПУМБа и Форварда - баксиков не было
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