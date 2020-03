Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16

Moneta написав: Дед Мороз написав: zzzzzz написав: Межбанк открылся 26,98 / 27,01



Да чтобы они не определили, есть рынок. А НБУ упорно действует против рынка. То ЗВР выпотрошил, то админ.гайки закрутил.



А рынок диктует: повышайте ставки до старых добрых 13% в валюте и не будет дефицита. 25% в гривне - и будет смысл переворачиватся в гривну. Но пока не кышнут маразматика Яшу, этого не случится.



Щодо того, що тре підвищувати %%, цілковити згоден.

Ну зроблять ще раз прививку від БС, і кому добре від того?

Тут ще тре Фонд до 600000 грн., і знімати крілячий податок та військовий збір.

