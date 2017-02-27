Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16

EvgCapp



Говорят что в Пивденном, Укргазе, БиСе тоже уже не снять. Ждут литак с доляром.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.