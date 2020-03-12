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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 323324325326 Додано: Вів 17 бер, 2020 10:54 Тайваньские эксперты предлагают каждое утро проводить простую проверку: глубоко вдыхайте и задерживайте дыхание на 10 секунд. Если это делаете без кашля, без затруднений и / или чувства удушья и т.д., это говорит о том, что в легких нет фиброза и указывает на отсутствие инфекции



Новые предупреждения! Новый коронавирус может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, до которых невозможно узнать, заражен ли человек. Но когда жар проявляется, в легких наблюдается 50% фиброза, это слишком поздно для превентивного лечения! edvardd

Повідомлень: 5991 З нами з: 20.11.08 Подякував: 88 раз. Подякували: 1492 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 11:18 Replay написав: Ваши предложения?

Что делать? Орать, стонать, причитать, биться головой в стену, купить 30 кг соли и тонну макарон и усиленно жрать, набирая вес?

Что не так?

Сказали в СМИ, ограничить пребывание " в людных местах"? Правильно! Ограничим!

Остальное, ну... это уже у кого какой иммунитет и судьба!

Ваши предложения?Что делать? Орать, стонать, причитать, биться головой в стену, купить 30 кг соли и тонну макарон и усиленно жрать, набирая вес?Что не так?Сказали в СМИ, ограничить пребывание " в людных местах"? Правильно! Ограничим!Остальное, ну... это уже у кого какой иммунитет и судьба!

Тільки китайський варіант. Що значить "сказали в СМИ..." . А чому не заборона з накладенням штрафу зявлятися в людних місцях (у т.ч., на вулиці і в магазинах) без засобів захисту. Скажете немає масок - сидіть дома або робіть "самопал", що також не складно. Це не дає 100% гарантії захисту, але є шанс, що носій в масці зменшить ареал поширення вірусу.

Імунітет, "судьба" - на них потрібно сподіватися, але створити передусім умови для недопущення поширення.

ПС Написав, бо накипіло, читаючи фаталістичні пости місцевих філософів. Хочу їм нагадати, що вже давно модні екзистенціальні віяння. Реальну загрозу не боїться тільки самі знаєте хто Тільки китайський варіант. Що значить "сказали в СМИ..." . А чому не заборона з накладенням штрафу зявлятися в людних місцях (у т.ч., на вулиці і в магазинах) без засобів захисту. Скажете немає масок - сидіть дома або робіть "самопал", що також не складно. Це не дає 100% гарантії захисту, але є шанс, що носій в масці зменшить ареал поширення вірусу.Імунітет, "судьба" - на них потрібно сподіватися, але створити передусім умови для недопущення поширення.ПС Написав, бо накипіло, читаючи фаталістичні пости місцевих філософів. Хочу їм нагадати, що вже давно модні екзистенціальні віяння. Реальну загрозу не боїться тільки самі знаєте хто L Повідомлень: 398 З нами з: 19.05.08 Подякував: 2 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 11:33 Том Хенкс с женой уже так быстро выздоровели.



Посмортим, что будет у британцев с их оригинальной стратегией -- введения ограничительных мер только при пике; и пусть переболеет вся нация. detroytred

Повідомлень: 23163 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 323324325326 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6830 1525990

ЛОБ Чет 12 бер, 2020 20:01