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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:54
Тайваньские эксперты предлагают каждое утро проводить простую проверку: глубоко вдыхайте и задерживайте дыхание на 10 секунд. Если это делаете без кашля, без затруднений и / или чувства удушья и т.д., это говорит о том, что в легких нет фиброза и указывает на отсутствие инфекции
Новые предупреждения! Новый коронавирус может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, до которых невозможно узнать, заражен ли человек. Но когда жар проявляется, в легких наблюдается 50% фиброза, это слишком поздно для превентивного лечения!
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edvardd
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:18
Replay написав:
Ваши предложения?
Что делать? Орать, стонать, причитать, биться головой в стену, купить 30 кг соли и тонну макарон и усиленно жрать, набирая вес?
Что не так?
Сказали в СМИ, ограничить пребывание " в людных местах"? Правильно! Ограничим!
Остальное, ну... это уже у кого какой иммунитет и судьба!
Тільки китайський варіант. Що значить "сказали в СМИ..." . А чому не заборона з накладенням штрафу зявлятися в людних місцях (у т.ч., на вулиці і в магазинах) без засобів захисту. Скажете немає масок - сидіть дома або робіть "самопал", що також не складно. Це не дає 100% гарантії захисту, але є шанс, що носій в масці зменшить ареал поширення вірусу.
Імунітет, "судьба" - на них потрібно сподіватися, але створити передусім умови для недопущення поширення.
ПС Написав, бо накипіло, читаючи фаталістичні пости місцевих філософів. Хочу їм нагадати, що вже давно модні екзистенціальні віяння. Реальну загрозу не боїться тільки самі знаєте хто
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L
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:33
Том Хенкс с женой уже так быстро выздоровели.
Посмортим, что будет у британцев с их оригинальной стратегией -- введения ограничительных мер только при пике; и пусть переболеет вся нация.
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detroytred
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Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
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