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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:12
Игорь Алексеевич написав:
а что там по банкам???
альфа понятно - в ж...
укргаз говорит - держитесь.
как у др. дела с валютой??
может перекличку, кто что знает.
В Ідеї забрав завершене депо 10тис.грн - без проблем!(ну трохи черга, бо одна операціоністка)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16
Moneta написав: Дед Мороз написав: zzzzzz написав:
Межбанк открылся 26,98 / 27,01
Наличка уже к 29 подходит.
. Для себя нехорошие люди,которых собирали на банковой давеча,циферку определили.К ней и идём.
Да чтобы они не определили, есть рынок. А НБУ упорно действует против рынка. То ЗВР выпотрошил, то админ.гайки закрутил.
А рынок диктует: повышайте ставки до старых добрых 13% в валюте и не будет дефицита. 25% в гривне - и будет смысл переворачиватся в гривну. Но пока не кышнут маразматика Яшу, этого не случится.
Не ну раз так, то будет 3 курса и лавинообразное падение всех рейтингов, как у Пеци в 2014-2015.
Щодо того, що тре підвищувати %%, цілковити згоден.
Ну зроблять ще раз прививку від БС, і кому добре від того?
Тут ще тре Фонд до 600000 грн., і знімати крілячий податок та військовий збір.
Інакше: прощай кредити, іпотека...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16
EvgCapp
Говорят что в Пивденном, Укргазе, БиСе тоже уже не снять. Ждут литак с доляром.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16
Долярчик написав:
В Ідеї забрав завершене депо 10тис.грн - без проблем!(ну трохи черга, бо одна операціоністка)
А чего не продлили вклад?
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:18
twin написав: vitto_ks_UA написав:
Решил в ПриватБанке разорвать депозит Безналоговый! Всего то 20 т. грн., заявку приняли но обрабатывают ее уже со вчера ! Раньше за 30 секунд такое проходило!
В банках уже денежку ЗАЖИМАЮТ ! Видать все Очень плохо!
Вибачаюсь, але навіщо розривати аж 20т.грн.
Тре ж хоч на місяць мати в запасі готівки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:19
flyman написав:
ще раз запитую, що буде робити із доларами, коли імпорт зупинився, виїхати не можливо не те що з країни, а з навіть з міста?
ответ.
через три, пять, год.... конечно всё откроется, только многие станут банкротами, а некоторые банки попадут под фг. после этого вируса.
вот и получается что дол. клиентов могут в банках превратится в 200шт.грн.
а бетон как стоял так и стоит, и ему не страшен вирус.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 17 бер, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:20
Moneta написав:EvgCapp
Говорят что в Пивденном, Укргазе, БиСе тоже уже не снять. Ждут литак с доляром.
если и прилитят доляры, то их надо на месячный карантин поместить
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:20
чик написав: twin написав: Долярчик написав:
В приваті черга, аж на вулицю!
А що по інших містах?
О вітаю, якраз вчора згадував) Нагадайте, який рівень виводить вас нуль 27.50-28
а шо згадувать, тут пол форума было в гривне. також сдал 6т. в среднем па 24.2, обратно вовремя не откупился, теперь вже не хочу - нехай валяются на депо. на жизнь сдаю по новым ценам, сча куда интереснее где остановка и разворот, бо основная сумма остаётся в баксах - надо как минимум отбить убыток, а лучше наварить...
уж не до жиру,
бить би живим
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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