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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4440444144424443>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 257
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
35%
89
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:12

  Игорь Алексеевич написав:а что там по банкам???
альфа понятно - в ж...
укргаз говорит - держитесь.
как у др. дела с валютой??

может перекличку, кто что знает.

В Ідеї забрав завершене депо 10тис.грн - без проблем!(ну трохи черга, бо одна операціоністка)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16

  Moneta написав:
  Дед Мороз написав:
  zzzzzz написав:Межбанк открылся 26,98 / 27,01

Наличка уже к 29 подходит.
. Для себя нехорошие люди,которых собирали на банковой давеча,циферку определили.К ней и идём.



Да чтобы они не определили, есть рынок. А НБУ упорно действует против рынка. То ЗВР выпотрошил, то админ.гайки закрутил.

А рынок диктует: повышайте ставки до старых добрых 13% в валюте и не будет дефицита. 25% в гривне - и будет смысл переворачиватся в гривну. Но пока не кышнут маразматика Яшу, этого не случится.

Не ну раз так, то будет 3 курса и лавинообразное падение всех рейтингов, как у Пеци в 2014-2015.

Щодо того, що тре підвищувати %%, цілковити згоден.
Ну зроблять ще раз прививку від БС, і кому добре від того?
Тут ще тре Фонд до 600000 грн., і знімати крілячий податок та військовий збір.
Інакше: прощай кредити, іпотека...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16

EvgCapp

Говорят что в Пивденном, Укргазе, БиСе тоже уже не снять. Ждут литак с доляром.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:В Ідеї забрав завершене депо 10тис.грн - без проблем!(ну трохи черга, бо одна операціоністка)

А чего не продлили вклад? :mrgreen:
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:18

  twin написав:
  vitto_ks_UA написав:Решил в ПриватБанке разорвать депозит Безналоговый! Всего то 20 т. грн., заявку приняли но обрабатывают ее уже со вчера ! Раньше за 30 секунд такое проходило!
В банках уже денежку ЗАЖИМАЮТ ! Видать все Очень плохо!

Вибачаюсь, але навіщо розривати аж 20т.грн. :wink:

Тре ж хоч на місяць мати в запасі готівки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:18

Если сутра ситуацию не мониторишь, к обеду уже непонятно о каких курсах пишут на форуме, евро или доллар :shock: :roll:
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:ще раз запитую, що буде робити із доларами, коли імпорт зупинився, виїхати не можливо не те що з країни, а з навіть з міста?


ответ.
через три, пять, год.... конечно всё откроется, только многие станут банкротами, а некоторые банки попадут под фг. после этого вируса.
вот и получается что дол. клиентов могут в банках превратится в 200шт.грн.
а бетон как стоял так и стоит, и ему не страшен вирус.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:20

  Moneta написав:EvgCapp

Говорят что в Пивденном, Укргазе, БиСе тоже уже не снять. Ждут литак с доляром.


если и прилитят доляры, то их надо на месячный карантин поместить :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:20

  чик написав:
  twin написав:
  Долярчик написав:В приваті черга, аж на вулицю!
А що по інших містах?

О вітаю, якраз вчора згадував) Нагадайте, який рівень виводить вас нуль 27.50-28 :roll:

а шо згадувать, тут пол форума было в гривне. також сдал 6т. в среднем па 24.2, обратно вовремя не откупился, теперь вже не хочу - нехай валяются на депо. на жизнь сдаю по новым ценам, сча куда интереснее где остановка и разворот, бо основная сумма остаётся в баксах - надо как минимум отбить убыток, а лучше наварить...

уж не до жиру,
бить би живим
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:21

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

11:00
Зображення
Виросли, та хто як хоче. У місті Лева чойс.

ВО

Хай щастить!

Вибачаюсь, але по 27,65 навіть зранку не було віддачі...
twin
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