поради бариг на паніці валют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:24
поради бариг на паніці валют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Напомню фразу форумчанина mike41 -
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:29
Я думаю, що в страха очі великі,
а наші зелені самокатчики так наклали в штанцята,
що скоро різба зірветься від затягування гайки.
Спочатку морили закручування гривні до 23,
тепер добивають карантином.
Якщо є очаг зараження, то навколо нього роблять карантин.
Але робити карантин у всій країні, це тре мати замість мозку зеленку в голові.
А "зараження" зараз в кварталі там у КМУ, ВР і НБУ. От хай там собі і відгородяться від світу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот это я понимаю загончик, экспортеры молодцы) По 29 давно уже никого не стригли, а они умудрились и таких оленей найти Конечно, обороты уже не те, но, думаю, постричь смогут еще многих) Запасаемся поп-корном
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:31
Вітаю, twin.
Телефонуйте
11:03 27.65 80000 $ +38 063 7289827 Мережа обміну частинами, курс та наявність суми уточнюйте
Здається і обсяг немалий!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"падение" цены на недвижимость -это напоминание, что отечественный товар, который предназначен к потреблению на территории страны для широких масс, должен продаваться за нац валюту, а не доллар США
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:35
Та это на 3 мес ограничения.
Где же НБУ со своими интервенциями? 25 млр долл оказываеться палить не хотят?
Лучше бы людям зарплату подняли на 25%, так как уже все подорожало.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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