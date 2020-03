Додано: Вів 17 бер, 2020 11:29

Игорь Алексеевич написав: flyman написав: ще раз запитую, що буде робити із доларами, коли імпорт зупинився, виїхати не можливо не те що з країни, а з навіть з міста? ще раз запитую, що буде робити із доларами, коли імпорт зупинився, виїхати не можливо не те що з країни, а з навіть з міста?



ответ.

через три, пять, год.... конечно всё откроется, только многие станут банкротами, а некоторые банки попадут под фг. после этого вируса.

вот и получается что дол. клиентов могут в банках превратится в 200шт.грн.

Я думаю, що в страха очі великі,

а наші зелені самокатчики так наклали в штанцята,

що скоро різба зірветься від затягування гайки.



Спочатку морили закручування гривні до 23,

тепер добивають карантином.



Якщо є очаг зараження, то навколо нього роблять карантин.

Але робити карантин у всій країні, це тре мати замість мозку зеленку в голові.

