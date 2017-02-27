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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4440444144424443

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 257
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
35%
89
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:24

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Напомню фразу форумчанина mike41 -
"Когда все спешат на выход дверь становиться очень узкой"
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:29

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:ще раз запитую, що буде робити із доларами, коли імпорт зупинився, виїхати не можливо не те що з країни, а з навіть з міста?


ответ.
через три, пять, год.... конечно всё откроется, только многие станут банкротами, а некоторые банки попадут под фг. после этого вируса.
вот и получается что дол. клиентов могут в банках превратится в 200шт.грн.
а бетон как стоял так и стоит, и ему не страшен вирус.

Я думаю, що в страха очі великі,
а наші зелені самокатчики так наклали в штанцята,
що скоро різба зірветься від затягування гайки.

Спочатку морили закручування гривні до 23,
тепер добивають карантином.

Якщо є очаг зараження, то навколо нього роблять карантин.
Але робити карантин у всій країні, це тре мати замість мозку зеленку в голові.
А "зараження" зараз в кварталі там у КМУ, ВР і НБУ. От хай там собі і відгородяться від світу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот это я понимаю загончик, экспортеры молодцы) По 29 давно уже никого не стригли, а они умудрились и таких оленей найти :) Конечно, обороты уже не те, но, думаю, постричь смогут еще многих) Запасаемся поп-корном :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:31

  twin написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

11:00
Зображення
Виросли, та хто як хоче. У місті Лева чойс.

ВО

Хай щастить!

Вибачаюсь, але по 27,65 навіть зранку не було віддачі...


Вітаю, twin.

Телефонуйте
11:03 27.65 80000 $ +38 063 7289827 Мережа обміну частинами, курс та наявність суми уточнюйте

Здається і обсяг немалий!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:P.S.И вот ещё что.При кредитном пузыре 2004-2007 годов трёшка в Днепре стоила 120 тыс.денег,шутка ли- сравнимо тогда с Берлином или Варшавой,потом,после 2014 уже 40-50,сейчас и того дешевле будет.Каждый девал это падение уровня жизни и потребительских настроений

"падение" цены на недвижимость -это напоминание, что отечественный товар, который предназначен к потреблению на территории страны для широких масс, должен продаваться за нац валюту, а не доллар США
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:35

  Moneta написав:EvgCapp

Говорят что в Пивденном, Укргазе, БиСе тоже уже не снять. Ждут литак с доляром.


Та это на 3 мес ограничения.
Где же НБУ со своими интервенциями? 25 млр долл оказываеться палить не хотят?

Лучше бы людям зарплату подняли на 25%, так как уже все подорожало.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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