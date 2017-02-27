поки просто констатація факту
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:06
поки просто констатація факту
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:10
ваші рисунки форум ріже справа - можете іх стискати щоб було видко 100% площі?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То перестаньте засмічувати форум своїми табличками. Практично на будь-якому графіку можна побачити те, що хочеться бачити, а потім знайти пояснення, чому не спрацювало
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:14
Кардіограма ліквідності - дожити до пʼятниці
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 47 882,69493665(51 629,27220127 − 3 746,57726462) млн.
Овернайти дебіт - 8%(9%) - 9 608(10 861 − 1 253) млн.
Овернайти впали, коррахунки впали ще більше.
Овернайти кредит 12%(13%): 313(113 + 200) млн.грн.
Впало все і навіть нічний кредіт підріс!
Загальна добова ліквідність 47 882,69 + 9 608 - 313 = 57 177,69(62 377,27 − 5 199,582) млн. гривень.
Загально добова ліквідність зрозуміло теж ВПАЛА.
НБУ в пʼятницю продав десь 259,49 млн. долярів забравши 6,883 млрд.грн. ліквідності. Вимушено сушить ліквідність
Всі інші тільки додавали ліквідність! Інкасація 815 млн.грн., забираючи готівку з оббігу, трошки більше додало Казначейство 863 млн.грн. Ще і Інші капнули капелютку всього 6 млн.грн.
Впало все. Та на те є змога у банків купувати валюту на свою позу. А на моменті ще й налоговий період. Ліквідності дуже мало. Та це все "балачки"... Ось у наступну пʼятницю як повернуться на ринок 148 млрд. грн. двотижневих сертифікатів НБУ, ото вже всі проблеми закриє! Ото вже всім буде!
От же Сібаріт не задарма каже що ліквідності більше ніж потрібно, аж десь 200 млрд.грн.
Я б на місті НБУ у пʼятницю подовжив опердень, бо 20 число наразі, налоги мають таки сплатити!
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 17 бер, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:15
Пишут банкоматы и терминалы Привата не работают с утра.
Миняйло 28.8 на себя.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:20
Індустріал онлайн 27.20 28.95
щось знають!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:21
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну что бойцы, все в очередях возле будок топчетесь?
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:23
графік, як орієнтир -> тільки для ціни на МБ, ключовий рівень 28.25, вище нього за останні 5 років були тільки панічні загони, впевнене взяття цього рівня буде на користь девальвацї грн., ... а як діяти на нинішньому панічному наліку, нехай кожен вирішує для себе сам, із нинішнім спредом спекуляції тільки для професіоналів
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:24
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