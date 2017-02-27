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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 444444454446444744484449>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 260
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
13%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
35%
92
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:06

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:гіп, гіп "ура", ціль фактично реалізували, зараз ціну півгодини стримує круглий рівень 27 та підтримка бувшого висхідного каналу ...

Зображення

Відскок? :roll:

поки просто констатація факту
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:10

  TylerTruman_ написав:
  twin написав:
  TylerTruman_ написав:гіп, гіп "ура", ціль фактично реалізували, зараз ціну півгодини стримує круглий рівень 27 та підтримка бувшого висхідного каналу ...

Зображення

Відскок? :roll:

поки просто констатація факту
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ваші рисунки форум ріже справа - можете іх стискати щоб було видко 100% площі?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  TylerTruman_ написав:Прохання також до адміністрації -> краще модерувати тему, бо люди, яким є що сказати корисного, можуть відмовитися писати в цьому стрімкому оффтоп потокові :!:


То перестаньте засмічувати форум своїми табличками. Практично на будь-якому графіку можна побачити те, що хочеться бачити, а потім знайти пояснення, чому не спрацювало
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:14

Кардіограма ліквідності - дожити до пʼятниці


Вітаюсь совсіма!

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Коррахунки - 47 882,69493665(51 629,27220127 − 3 746,57726462) млн.

Овернайти дебіт - 8%(9%) - 9 608(10 861 − 1 253) млн.
Овернайти впали, коррахунки впали ще більше.

Овернайти кредит 12%(13%): 313(113 + 200) млн.грн.
Впало все і навіть нічний кредіт підріс!

Загальна добова ліквідність 47 882,69 + 9 608 - 313 = 57 177,69(62 377,27 − 5 199,582) млн. гривень.

Загально добова ліквідність зрозуміло теж ВПАЛА.

НБУ в пʼятницю продав десь 259,49 млн. долярів забравши 6,883 млрд.грн. ліквідності. Вимушено сушить ліквідність :mrgreen:
Всі інші тільки додавали ліквідність! Інкасація 815 млн.грн., забираючи готівку з оббігу, трошки більше додало Казначейство 863 млн.грн. Ще і Інші капнули капелютку всього 6 млн.грн.

Впало все. Та на те є змога у банків купувати валюту на свою позу. А на моменті ще й налоговий період. Ліквідності дуже мало. Та це все "балачки"... Ось у наступну пʼятницю як повернуться на ринок 148 млрд. грн. двотижневих сертифікатів НБУ, ото вже всі проблеми закриє! Ото вже всім буде!
От же Сібаріт не задарма каже що ліквідності більше ніж потрібно, аж десь 200 млрд.грн. :wink:

Я б на місті НБУ у пʼятницю подовжив опердень, бо 20 число наразі, налоги мають таки сплатити!

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 17 бер, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:15

Пишут банкоматы и терминалы Привата не работают с утра.

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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:21

  Oleg_Sa написав:27 пролетели и не заметили.

каждый день по 40 копеек вот уже шестой день.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что бойцы, все в очередях возле будок топчетесь?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:23

  Волк написав:TylerTruman_
При пробое 27 вверх, какая следующая цель? За предыдущий анализ движения от 25 к 27 большой респект

графік, як орієнтир -> тільки для ціни на МБ, ключовий рівень 28.25, вище нього за останні 5 років були тільки панічні загони, впевнене взяття цього рівня буде на користь девальвацї грн., ... а як діяти на нинішньому панічному наліку, нехай кожен вирішує для себе сам, із нинішнім спредом спекуляції тільки для професіоналів
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:24

  Moneta написав:Пишут банкоматы и терминалы Привата не работают с утра.

Миняйло 28.8 на себя.

Утром с карточки скунса банкомат примата тока 1к дал снять
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