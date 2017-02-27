Alex2006 написав: Вот это я понимаю загончик, экспортеры молодцы) По 29 давно уже никого не стригли, а они умудрились и таких оленей найти) Конечно, обороты уже не те, но, думаю, постричь смогут еще многих) Запасаемся поп-корном) Вот это я понимаю загончик, экспортеры молодцы) По 29 давно уже никого не стригли, а они умудрились и таких оленей найти) Конечно, обороты уже не те, но, думаю, постричь смогут еще многих) Запасаемся поп-корном)

А Вы, я вижу, всё терминами "загон" оперируете?По 24 - загон, по 25 - загон, по 26 - загон, по 27 и 28 - тоже. А когда уже не загон будет, а "да, это реальный курс"? По 32 или 35?Капец, я в шоке от таких наивных людей. Аргументировали им, доказывали, что курс 23-24 является сильно дутым и отскок будет сильнейшим - а им всё по фиг было. Сидели и пели мантру "будет па 20"! Ну нате, получите свои "па 20".Но нет же, продолжают дальше верить в сказки...На моменте прием по 28.70-28.80, продажа 29.20-29.30. На опте 28.90-29.05. В связи с закрытием бизнеса из-за карантина вся свободная гривна уходит в доллар.