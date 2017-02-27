Волк написав:TylerTruman_ При пробое 27 вверх, какая следующая цель? За предыдущий анализ движения от 25 к 27 большой респект
графік, як орієнтир -> тільки для ціни на МБ, ключовий рівень 28.25, вище нього за останні 5 років були тільки панічні загони, впевнене взяття цього рівня буде на користь девальвацї грн., ... а як діяти на нинішньому панічному наліку, нехай кожен вирішує для себе сам, із нинішнім спредом спекуляції тільки для професіоналів
Думаю від 27,20макс мали б скоректуватись, але це не відміняє подальший хід вверх...
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 17.03.2020....................27,0317 Доллар прибавил 51 копейку. Открылись на 30 копеек выше вчерашнего закрытия. До 11-30, сдерживаемые НБУ, росли плавно, прибавив всего 3 копейки. После 11-30 произошло более интерсивное повышение сразу на 6 копеек. Похоже, что объемы очень велики. Можно предположить, что ускорение роста обусловлено наложением сразу двух факторов: известием о нехватке наличной валюты и объявлением глобальных карантинных мер, которые оказались жестче и шире, чем многие ожидали. По данным анализа ликвидности НБУ вчера продал около 260 млн. Остатки на коррсчетах сократились за счет этой интервенции. Все остальные факторы по мелочи играли в плюс. Удивительно, что несмотря на изрядную панику, в плюс играла инкассация.
В пятницу обороты снизились с 901.8 до 670.1, оставаясь выше средних. Чистое предложение также осталось весьма высоким. Объемы операций клиентов снизились почти пропорционально, видно серьезное преобладание спроса.
Alex2006 написав:Вот это я понимаю загончик, экспортеры молодцы) По 29 давно уже никого не стригли, а они умудрились и таких оленей найти) Конечно, обороты уже не те, но, думаю, постричь смогут еще многих) Запасаемся поп-корном)
А Вы, я вижу, всё терминами "загон" оперируете? По 24 - загон, по 25 - загон, по 26 - загон, по 27 и 28 - тоже. А когда уже не загон будет, а "да, это реальный курс"? По 32 или 35? Капец, я в шоке от таких наивных людей. Аргументировали им, доказывали, что курс 23-24 является сильно дутым и отскок будет сильнейшим - а им всё по фиг было. Сидели и пели мантру "будет па 20"! Ну нате, получите свои "па 20". Но нет же, продолжают дальше верить в сказки...
На моменте прием по 28.70-28.80, продажа 29.20-29.30. На опте 28.90-29.05. В связи с закрытием бизнеса из-за карантина вся свободная гривна уходит в доллар.
Вы так пишите, будто впервые загон видите Кто писал про 20? При падении панической надбавки курс падает к ЭОК, что было 22.50) Про "дутость" курса баксодержатели рассказывали постоянно и при любом падении, это не более, чем их огорчение из-за очередного влета) Курс 23 был настолько "дутым", что НБУ выкупал сотни миллионов долларов с рынка) Ох уж эти "кабанчики", сразу видно насколько дружат с логикой) А цифры загона интересны лишь как статистика, загонялы спокойно скупают валюту на МБ и продают оленям гораздо дороже (сейчас уже и по 1,5 грн на долларе зарабатывают), как только олени выдохнуться - загон закончится, в первый раз что ли такое видите? Если да, советую посмотреть динамику предыдущих загонов
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
NTV написав:Пока ничего страшного не произошло, просто прошли дутый и искусственно созданный низкий курс гривны, при этом выйдя на минимальные значения адекватного курса.
Риторический вопрос - зачем палили резервы и пытались поддержать искуственно низкий курс? Ради показухи, чтобы выглядеть лучше Пороха и т.п?
И продолжают же бездумно палить резервы...
Самая жесть и ракета начнется тогда, когда решат отпустить курс в свободное плавание без искусственных поддержек, как сейчас.
Да, так "палили резервы", что пополнили их на сотни миллионов долларов, выкупая с рынка излишки, не давая курсу упасть еще сильнее Логика у баскодержателей железная))
Dobrofey написав:А что ж будет, когда в пятницу с депозитных сертификатов НБУ аж 140 млрд гривен освободятся? Даже если 20% от этой суммы на межбанк пойдет, то это плюс миллиард баксов дополнительного спроса
Было бы неплохо, это шанс для НБУ заработать еще больше и отоварить оленей по максимально выгодному для себя курсу.
Oleg_Sa написав:
Alex2006 написав:Вот это я понимаю загончик, экспортеры молодцы) По 29 давно уже никого не стригли, а они умудрились и таких оленей найти Конечно, обороты уже не те, но, думаю, постричь смогут еще многих) Запасаемся поп-корном
Будете по 29 сливать, можете рано? Народ тут уже слили по 26 и откупились по 27.
Не, я ж уже писал, буду сливать когда пойдет слив от загонял) Судя по динамике, осталось уже недолго
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма! Дані за два тижня!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: + 0,1666(+ 0,0274). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 16.66 копійки за добу. Це більше ніж у пʼять разів швидше!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0266 (+ 0,00339). СерРічна росла на тижні в середньому по + 2.66(+ 0.339) копійки за добу. Також прискорились. Це майже в 8 разів швидше.
Повні оберти МБ за тиждень 5377,8203 (1810,16*2=3620,32) млн. долярів. Оберти дуже виросли в середині другого тижня з 10-12 березня. За 2 тижня - 9 робочих діб. Середні оберти за цей час склали 597,54 (362,03) млн.дол. Це більше аж на 235,51 млн.грн. І вони більші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 404,77 (361,40 млн), які теж виросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,0317 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 24,685705 грн./дол. А це майже на 2,35 грн./дол. меньше. Тобто вигода при продажі 9,5 відсотка Такого не було навіть у прошлому році при купівлі!
Доляр добряче перекуплено аж на 2,35 гривні! Його має сенс продавати
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 17 бер, 2020 12:48, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Волк написав:TylerTruman_ При пробое 27 вверх, какая следующая цель? За предыдущий анализ движения от 25 к 27 большой респект
графік, як орієнтир -> тільки для ціни на МБ, ключовий рівень 28.25, вище нього за останні 5 років були тільки панічні загони, впевнене взяття цього рівня буде на користь девальвацї грн., ... а як діяти на нинішньому панічному наліку, нехай кожен вирішує для себе сам, із нинішнім спредом спекуляції тільки для професіоналів
Думаю від 27,20макс мали б скоректуватись, але це не відміняє подальший хід вверх...
я зараз приглядуюсь до 27,3 ... але на сьогодні це не суть, там 27,2 чи 27,5 ... на нормальний відкат десь в 5% відсотків, можна очікувати, якщо за ведмедів зіграють крупні гравці, тобто - Нафтогаз, відкладений спрос на грн., а також в додачу податковий період, ... а без дій крупних гравців з таким рухом ціни і спредом, можна на відкат валютчика попастися
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 17 бер, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Просили не цитировать Alex2006, поэтому напишу отдельно:
Это не загонялы курс подымают, а НБУ запасы медленно сливает! Таким же способом при Януковиче спустили все ЗВР ради курса 8. Сейчас НБУ сжигает в том же темпе. Если разница между МБ и наличкой растет всё больше, то такой медленный подъем официального курса приведет только к одному - обнулению ЗВР, а дальше реальный дефолт. А про ЭОК и "индекс Биг-мака" расскажите лучше бабушкам у подъезда... При лежащем экспорте и грядущем падении экономики от карантина еще минимум на 10-15% текущий курс 27.10 на межбанке - это то же самое, что "доллар па 8" в конце 2013 года. Сколько пружину не сдерживай, а она всё равно выстрелит!
Corpocrator написав:Что тут тихо как для наблюдаемой динамики на табло
Тихий шок или все в кедах? Кто на слив, кто на откуп.
А чего шуметь? Кто в гривне залип - тем уже поздно дергаться. А кто в валюте - сидит спокойно и кофеи гоняет.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 17 бер, 2020 12:53, всього редагувалось 2 разів.