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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44454446444744484449>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 260
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
13%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
35%
92
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:27

  TylerTruman_ написав:
  Волк написав:TylerTruman_
При пробое 27 вверх, какая следующая цель? За предыдущий анализ движения от 25 к 27 большой респект

графік, як орієнтир -> тільки для ціни на МБ, ключовий рівень 28.25, вище нього за останні 5 років були тільки панічні загони, впевнене взяття цього рівня буде на користь девальвацї грн., ... а як діяти на нинішньому панічному наліку, нехай кожен вирішує для себе сам, із нинішнім спредом спекуляції тільки для професіоналів

Думаю від 27,20макс мали б скоректуватись, але це не відміняє подальший хід вверх...
twin
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.03.2020....................27,0317
Доллар прибавил 51 копейку.
Открылись на 30 копеек выше вчерашнего закрытия. До 11-30, сдерживаемые НБУ, росли плавно, прибавив всего 3 копейки. После 11-30 произошло более интерсивное повышение сразу на 6 копеек. Похоже, что объемы очень велики.
Можно предположить, что ускорение роста обусловлено наложением сразу двух факторов: известием о нехватке наличной валюты и объявлением глобальных карантинных мер, которые оказались жестче и шире, чем многие ожидали.
По данным анализа ликвидности НБУ вчера продал около 260 млн.
Остатки на коррсчетах сократились за счет этой интервенции. Все остальные факторы по мелочи играли в плюс. Удивительно, что несмотря на изрядную панику, в плюс играла инкассация.

В пятницу обороты снизились с 901.8 до 670.1, оставаясь выше средних. Чистое предложение также осталось весьма высоким. Объемы операций клиентов снизились почти пропорционально, видно серьезное преобладание спроса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:37

  yuri_m написав:
  Alex2006 написав:Вот это я понимаю загончик, экспортеры молодцы) По 29 давно уже никого не стригли, а они умудрились и таких оленей найти) Конечно, обороты уже не те, но, думаю, постричь смогут еще многих) Запасаемся поп-корном)

А Вы, я вижу, всё терминами "загон" оперируете? :roll: По 24 - загон, по 25 - загон, по 26 - загон, по 27 и 28 - тоже. А когда уже не загон будет, а "да, это реальный курс"? По 32 или 35? :mrgreen: Капец, я в шоке от таких наивных людей. Аргументировали им, доказывали, что курс 23-24 является сильно дутым и отскок будет сильнейшим - а им всё по фиг было. Сидели и пели мантру "будет па 20"! Ну нате, получите свои "па 20". :mrgreen: Но нет же, продолжают дальше верить в сказки...

На моменте прием по 28.70-28.80, продажа 29.20-29.30. На опте 28.90-29.05. В связи с закрытием бизнеса из-за карантина вся свободная гривна уходит в доллар.

Вы так пишите, будто впервые загон видите :) Кто писал про 20? При падении панической надбавки курс падает к ЭОК, что было 22.50) Про "дутость" курса баксодержатели рассказывали постоянно и при любом падении, это не более, чем их огорчение из-за очередного влета) Курс 23 был настолько "дутым", что НБУ выкупал сотни миллионов долларов с рынка) Ох уж эти "кабанчики", сразу видно насколько дружат с логикой) А цифры загона интересны лишь как статистика, загонялы спокойно скупают валюту на МБ и продают оленям гораздо дороже (сейчас уже и по 1,5 грн на долларе зарабатывают), как только олени выдохнуться - загон закончится, в первый раз что ли такое видите? Если да, советую посмотреть динамику предыдущих загонов :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:42

  NTV написав:Пока ничего страшного не произошло, просто прошли дутый и искусственно созданный низкий курс гривны, при этом выйдя на минимальные значения адекватного курса.

Риторический вопрос - зачем палили резервы и пытались поддержать искуственно низкий курс?
Ради показухи, чтобы выглядеть лучше Пороха и т.п?

И продолжают же бездумно палить резервы...

Самая жесть и ракета начнется тогда, когда решат отпустить курс в свободное плавание без искусственных поддержек, как сейчас.

Да, так "палили резервы", что пополнили их на сотни миллионов долларов, выкупая с рынка излишки, не давая курсу упасть еще сильнее :) Логика у баскодержателей железная))

  Dobrofey написав:А что ж будет, когда в пятницу с депозитных сертификатов НБУ аж 140 млрд гривен освободятся? Даже если 20% от этой суммы на межбанк пойдет, то это плюс миллиард баксов дополнительного спроса :shock:

Было бы неплохо, это шанс для НБУ заработать еще больше и отоварить оленей по максимально выгодному для себя курсу.

  Oleg_Sa написав:
  Alex2006 написав:Вот это я понимаю загончик, экспортеры молодцы) По 29 давно уже никого не стригли, а они умудрились и таких оленей найти :) Конечно, обороты уже не те, но, думаю, постричь смогут еще многих) Запасаемся поп-корном :)

Будете по 29 сливать, можете рано? Народ тут уже слили по 26 и откупились по 27.

Не, я ж уже писал, буду сливать когда пойдет слив от загонял) Судя по динамике, осталось уже недолго :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:43

Стабильность Ёпта!

За год всего-то на копеечку биды подтянули! :mrgreen: :mrgreen: Зображення
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:44

Середньорічна-зважена - оце так підскочили за 2 тижня

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!
Дані за два тижня!
Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: + 0,1666(+ 0,0274). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 16.66 копійки за добу. Це більше ніж у пʼять разів швидше!

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0266 (+ 0,00339). СерРічна росла на тижні в середньому по + 2.66(+ 0.339) копійки за добу. Також прискорились. Це майже в 8 разів швидше.

Повні оберти МБ за тиждень 5377,8203 (1810,16*2=3620,32) млн. долярів. Оберти дуже виросли в середині другого тижня з 10-12 березня. За 2 тижня - 9 робочих діб. Середні оберти за цей час склали 597,54 (362,03) млн.дол. Це більше аж на 235,51 млн.грн. І вони більші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 404,77 (361,40 млн), які теж виросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,0317 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 24,685705 грн./дол. А це майже на 2,35 грн./дол. меньше. Тобто вигода при продажі 9,5 відсотка :shock: Такого не було навіть у прошлому році при купівлі!

Доляр добряче перекуплено аж на 2,35 гривні! Його має сенс продавати :!:

Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 17 бер, 2020 12:48, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что тут тихо как для наблюдаемой динамики на табло

Тихий шок или все в кедах? Кто на слив, кто на откуп..
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:47

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:
  Волк написав:TylerTruman_
При пробое 27 вверх, какая следующая цель? За предыдущий анализ движения от 25 к 27 большой респект

графік, як орієнтир -> тільки для ціни на МБ, ключовий рівень 28.25, вище нього за останні 5 років були тільки панічні загони, впевнене взяття цього рівня буде на користь девальвацї грн., ... а як діяти на нинішньому панічному наліку, нехай кожен вирішує для себе сам, із нинішнім спредом спекуляції тільки для професіоналів

Думаю від 27,20макс мали б скоректуватись, але це не відміняє подальший хід вверх...

я зараз приглядуюсь до 27,3 ... але на сьогодні це не суть, там 27,2 чи 27,5 ... на нормальний відкат десь в 5% відсотків, можна очікувати, якщо за ведмедів зіграють крупні гравці, тобто - Нафтогаз, відкладений спрос на грн., а також в додачу податковий період, ... а без дій крупних гравців з таким рухом ціни і спредом, можна на відкат валютчика попастися
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 17 бер, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:48

  escobar написав:
  Moneta написав:Пишут банкоматы и терминалы Привата не работают с утра.

Миняйло 28.8 на себя.

Утром с карточки скунса банкомат примата тока 1к дал снять

Нормально, с мастеркарда чужого банка приват никогда больше 1к не давал снять.
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:48

Просили не цитировать Alex2006, поэтому напишу отдельно:

Это не загонялы курс подымают, а НБУ запасы медленно сливает! Таким же способом при Януковиче спустили все ЗВР ради курса 8. Сейчас НБУ сжигает в том же темпе. Если разница между МБ и наличкой растет всё больше, то такой медленный подъем официального курса приведет только к одному - обнулению ЗВР, а дальше реальный дефолт. А про ЭОК и "индекс Биг-мака" расскажите лучше бабушкам у подъезда... При лежащем экспорте и грядущем падении экономики от карантина еще минимум на 10-15% текущий курс 27.10 на межбанке - это то же самое, что "доллар па 8" в конце 2013 года. Сколько пружину не сдерживай, а она всё равно выстрелит!

  Corpocrator написав:Что тут тихо как для наблюдаемой динамики на табло

Тихий шок или все в кедах? Кто на слив, кто на откуп.

А чего шуметь? Кто в гривне залип - тем уже поздно дергаться. А кто в валюте - сидит спокойно и кофеи гоняет.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 17 бер, 2020 12:53, всього редагувалось 2 разів.
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