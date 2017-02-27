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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На наше выше 29 не берут.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пытался снять небольшую сумму в долларах с "Вільні гроші" в ОТП на Дорогожицкой: долларов нет, не привезли, когда будут - никаких комментариев.
Предложили отдать гривной - я отказался. Про евро не спросил, протупил.
В помещение банка запускают по одному человеку. В банкомат без очереди, но денег в нем почти нет, крупных купюр в нем не было уже вчера.
Рядом банкомат Укрсиба, туда очередь, люди пытаются выудить из него мелкие купюры, крупных нет.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
у кого то приват работает? карты не принимают!
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:53
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:53
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:54
Ощад. Харьков. При мне парень хотел сдать 200 дол. Говорят, гривны в валютной кассе нет и посылает в обменку за угол. Парень возмутился, какая, мол обменка я в банке хочу.
Тут его понесло. Спрашивает: -А евро есть?
-Нету.
-А доллары?
-Нету.
-А что есть?
-Ничего. Работаем с оборота. Сегодня ничего нет и не будет. Закажите на завтра.
Все в шоке.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:56
12:10 Нацбанк несколько раз вышел с продажей по 27,10, продал еще около 100 млн. по этой цене. Всего за сегодняшний день продал уже около 200 млн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:56
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И вот получается не зря 1,000 купюру вводили осенью. Они всё знали, просто втирали по ушам про курс па20. Неужели вы и сейчас ждёте "разворота"? После того как зафиксируемся на каком-то значении вверху - отскочим на пару гривен вниз. Вот такой и будет курс еще лет на 5. Но пока рано еще. Наша ракета ещё летит. И по телеку только о коронавирусе. Народ через пару недель очнется, а уже поздно. Сейчас некогда за курсом следить, туалетной бы бумаги ящик успеть купить )))
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