Додано: Вів 17 бер, 2020 12:56

12:10 Нацбанк несколько раз вышел с продажей по 27,10, продал еще около 100 млн. по этой цене. Всего за сегодняшний день продал уже около 200 млн.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.