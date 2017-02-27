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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4446444744484449>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 260
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
13%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
35%
92
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На наше выше 29 не берут.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пытался снять небольшую сумму в долларах с "Вільні гроші" в ОТП на Дорогожицкой: долларов нет, не привезли, когда будут - никаких комментариев.
Предложили отдать гривной - я отказался. Про евро не спросил, протупил.

В помещение банка запускают по одному человеку. В банкомат без очереди, но денег в нем почти нет, крупных купюр в нем не было уже вчера.
Рядом банкомат Укрсиба, туда очередь, люди пытаются выудить из него мелкие купюры, крупных нет.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

у кого то приват работает? карты не принимают!
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:53

  escobar написав:Ну что бойцы, все в очередях возле будок топчетесь?

не, гречку разобрали, сейчас в очереди за кормом для собак... :lol:
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:53

  unlock написав:
  escobar написав:
  Moneta написав:Пишут банкоматы и терминалы Привата не работают с утра.

Миняйло 28.8 на себя.

Утром с карточки скунса банкомат примата тока 1к дал снять

Нормально, с мастеркарда чужого банка приват никогда больше 1к не давал снять.

Я со скунса 4 подхода по 1 тыс. сделал.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:54

Ощад. Харьков. При мне парень хотел сдать 200 дол. Говорят, гривны в валютной кассе нет и посылает в обменку за угол. Парень возмутился, какая, мол обменка я в банке хочу.
Тут его понесло. Спрашивает: -А евро есть?
-Нету.
-А доллары?
-Нету.
-А что есть?
-Ничего. Работаем с оборота. Сегодня ничего нет и не будет. Закажите на завтра.
Все в шоке.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:56

12:10 Нацбанк несколько раз вышел с продажей по 27,10, продал еще около 100 млн. по этой цене. Всего за сегодняшний день продал уже около 200 млн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:56

  escobar написав:Ну что бойцы, все в очередях возле будок топчетесь?


ЧТО ВЫ ТУТ ПАЯСНИЧАЕТЕ ?
вЫ ТУТ ПРО ПОБЕДУ ГРИВНЫ недавно писали ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:58

Моно пока продает по 27.84 , кому надо...
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И вот получается не зря 1,000 купюру вводили осенью. Они всё знали, просто втирали по ушам про курс па20. Неужели вы и сейчас ждёте "разворота"? После того как зафиксируемся на каком-то значении вверху - отскочим на пару гривен вниз. Вот такой и будет курс еще лет на 5. Но пока рано еще. Наша ракета ещё летит. И по телеку только о коронавирусе. Народ через пару недель очнется, а уже поздно. Сейчас некогда за курсом следить, туалетной бы бумаги ящик успеть купить )))
BenDover
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