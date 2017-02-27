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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На фунт дивитись не варто. Я б шукав можливості купити єну чи франк
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00
zzzzzz Рост без откатов невозможен
не ну если откат 30-40 коп, а потом рост на 60-70 в день то таки да ! Где остановка? не скажете?
Востаннє редагувалось vitto_ks_UA в Вів 17 бер, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:01
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так короновирус только начинается в Укре, по этому не вижу перспектив отката в ближайшие две недели, хоть бы плато на горизонте повстречалось за что зацепиться. Под байку короновируса можно состоятельность народа опустить до уровня собачей похлебки.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04
НБУ делает то, что и должен делать - сглаживает колебания курса. Про "лежащий экспорт" повторите, когда увидите отчеты о прибылях агрокомпаний)) Про "пружину" уже слышим годами, особенно популярна эта мантра у баксодержателей на падении)) Скоро, кстати, снова пора будет ее повторять, готовьтесь)
Это логично, при такой разнице между МБ и ЧР уж сильно много стало желающих купить бакс на МБ и напарить оленям на чр. Повышенное предложение тормозит загон
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:05
евро
а что там с евро случилось ?
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:06
Золотые слова! Вчера было вечером 27.30, сегодня день начали с 28.50. В моменте до 28.90 на приеме доходило. Конечно часть самых "умных" сбросила доллары и ждет 26 для откупа. Выгребли всю гривну, и менялам надо восстановить ликвидность. Вот и откатили на 30-40 копеек. Важно, что продажа не опускается - так и стоит 29 против утренних 29.05-29.10. Выходит менялы работают на себя, себе скирдуют, выгребая у "аленей" всю сбрасываемую валюту. Оно и верно. Сегодня сбросят по 28.30-28.80, а завтра выкупят её же по 30.
"Он утонул."(с)
Все валюты мира и золото сыпятся против доллара. А нам тут адепты секты "па 20" парят, что скоро доллар будет никому не нужен!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 17 бер, 2020 14:10, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:06
1205/24,5 = 49$ 17.02.20
950/28,75 = 33$ 17.03.20
33/49 = 0,67
0,67 - 1 = -0,33
ОВГЗ пятилетки ... - 33% за месяц в валюте//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:06
лучше доллары возить из Северного Кавказа.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:07
камазы и самолеты
кто-то может доступно описать цепочку поставок этими камазами и самолетами ? каким образом валюта купленная на межбанке летит или едет из-за зарубежа ?
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