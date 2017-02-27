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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44514452445344544455 ... 4457>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 261
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
13%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
36%
93
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На фунт дивитись не варто. Я б шукав можливості купити єну чи франк
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00

zzzzzz Рост без откатов невозможен
не ну если откат 30-40 коп, а потом рост на 60-70 в день то таки да ! Где остановка? не скажете? :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitto_ks_UA в Вів 17 бер, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:01

  Andrew_ написав:Слить еще часть? 28,2 на моменте, вроде бы хороший курс


откройте на этом сайте курс на МБ, под нижним графиком "Архив данных по дням" выберите диапазон 3Г и посмотрите насчёт 28,2.....
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так короновирус только начинается в Укре, по этому не вижу перспектив отката в ближайшие две недели, хоть бы плато на горизонте повстречалось за что зацепиться. Под байку короновируса можно состоятельность народа опустить до уровня собачей похлебки.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04

  yuri_m написав:Просили не цитировать Alex2006, поэтому напишу отдельно:

Это не загонялы курс подымают, а НБУ запасы медленно сливает! Таким же способом при Януковиче спустили все ЗВР ради курса 8. Сейчас НБУ сжигает в том же темпе. Если разница между МБ и наличкой растет всё больше, то такой медленный подъем официального курса приведет только к одному - обнулению ЗВР, а дальше реальный дефолт. А про ЭОК и "индекс Биг-мака" расскажите лучше бабушкам у подъезда... При лежащем экспорте и грядущем падении экономики от карантина еще минимум на 10-15% текущий курс 27.10 на межбанке - это то же самое, что "доллар па 8" в конце 2013 года. Сколько пружину не сдерживай, а она всё равно выстрелит!

НБУ делает то, что и должен делать - сглаживает колебания курса. Про "лежащий экспорт" повторите, когда увидите отчеты о прибылях агрокомпаний)) Про "пружину" уже слышим годами, особенно популярна эта мантра у баксодержателей на падении)) Скоро, кстати, снова пора будет ее повторять, готовьтесь)

  komant733 написав:Вроде остановились.....даже немного откатили и...28.3-28.8
Было 28.7-29.2

Это логично, при такой разнице между МБ и ЧР уж сильно много стало желающих купить бакс на МБ и напарить оленям на чр. Повышенное предложение тормозит загон :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:05

евро

а что там с евро случилось ?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:06

  zzzzzz написав:Рост без откатов невозможен

Золотые слова! Вчера было вечером 27.30, сегодня день начали с 28.50. В моменте до 28.90 на приеме доходило. Конечно часть самых "умных" сбросила доллары и ждет 26 для откупа. Выгребли всю гривну, и менялам надо восстановить ликвидность. Вот и откатили на 30-40 копеек. Важно, что продажа не опускается - так и стоит 29 против утренних 29.05-29.10. Выходит менялы работают на себя, себе скирдуют, выгребая у "аленей" всю сбрасываемую валюту. Оно и верно. Сегодня сбросят по 28.30-28.80, а завтра выкупят её же по 30. :mrgreen:

  SILVER_UA написав:евро
а что там с евро случилось ?

"Он утонул."(с)
Все валюты мира и золото сыпятся против доллара. А нам тут адепты секты "па 20" парят, что скоро доллар будет никому не нужен!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 17 бер, 2020 14:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:06

1205/24,5 = 49$ 17.02.20
950/28,75 = 33$ 17.03.20

33/49 = 0,67
0,67 - 1 = -0,33

ОВГЗ пятилетки ... - 33% за месяц в валюте//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:06

  Мармур написав:Moneta ви про ту єресь від Срана йуа
"2. В некоторых банках думают о возможном завозе доллара КАМАЗами и КрАЗами собственными инкассаторскими службами, но намерения пока не подтверждаются из-за закрытия границ в Европе. Просчитается вариант доставки из Белоруссии.

3. Крупные банки могут обратиться в Офис президента с просьбой предоставить борт номер один, чтобы доставить банкноту президентским самолетом из США. Пока это все предварительные наметки, без четких действий, согласований и договоренностей. Когда будут приниматься окончательные решения — банкиры не прогнозируют"

Ох вже ті білоруси-валютчики, камазами возити будуть.

І всі розносять ту упоротість включаючи Говерлу. Це якийсь сюр і якщо з коронавірусом можна справитись то з двинутістю народу - ніяк.

лучше доллары возить из Северного Кавказа. :D
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:07

камазы и самолеты

кто-то может доступно описать цепочку поставок этими камазами и самолетами ? каким образом валюта купленная на межбанке летит или едет из-за зарубежа ?
SILVER_UA
 
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