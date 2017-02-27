Просили не цитировать Alex2006, поэтому напишу отдельно:Это не загонялы курс подымают, а НБУ запасы медленно сливает! Таким же способом при Януковиче спустили все ЗВР ради курса 8. Сейчас НБУ сжигает в том же темпе. Если разница между МБ и наличкой растет всё больше, то такой медленный подъем официального курса приведет только к одному - обнулению ЗВР, а дальше реальный дефолт. А про ЭОК и "индекс Биг-мака" расскажите лучше бабушкам у подъезда... При лежащем экспорте и грядущем падении экономики от карантина еще минимум на 10-15% текущий курс 27.10 на межбанке - это то же самое, что "доллар па 8" в конце 2013 года. Сколько пружину не сдерживай, а она всё равно выстрелит!