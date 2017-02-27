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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:09
Andrew_ написав: yuri_m написав: Andrew_ написав:
А где можно купить ОВГЗ с дисконтом?
Хотите поймать "падающие ножи"?
Нет, если в качестве залога под кредит в банке или еще где по номиналу, то можно. А если с целью нажиться, то тут и пролететь в ноль можно. Особенно когда эти ОВГЗ просто тупо заморозят до лучших времен!
Через 3дня свободная гривна будет, а покупать доллар по 28 как-то не очень))))
вот думал овгз со скидкой взять
А по 29?! Чи завтра по 30?!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:09
Гривна сегодня сравнялась с нефтью по цифрам)
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Tatkaumnihka
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:09
yuri_m написав: zzzzzz написав:
Рост без откатов невозможен
Золотые слова! Вчера было вечером 27.30, сегодня день начали с 28.50. В моменте до 28.90 на приеме доходило. Конечно часть самых "умных" сбросило доллары и ждет 26 для откупа. Выгребли всю гривну, и менялам надо восстановить ликвидность. Вот и откатили на 30-40 копеек. Важно, что продажа не опускается - так и стоит 29 против утренних 29.05-29.10. Выходит менялы работают на себя, себе скирдуют валюту, выгребая у "аленей" всю сбрасываемую валюту. Оно и верно. Сегодня сбросят по 28.30-28.80, а завтра выкупят её же по 30.
в Киеве уже отдают по 28,50, сегодня был пик, покатились вниз!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:10
SILVER_UA написав:
кто-то может доступно описать цепочку поставок этими камазами и самолетами ? каким образом валюта купленная на межбанке летит или едет из-за зарубежа ?
ну. так как в Украине не печатают доллары, то он по любому едут из-за рубежа. До торгов или после - это не вважно.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Вів 17 бер, 2020 14:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:10
Панікувати через падіння гривні нема чого поки. Багато валют теж сильно впали сьогодні, той же злотий, наприклад. Тільки НБУ справді даремно пробує згасити полум'я паніки. Це треба робити десь у понеділок-вівторок наступного тижня, коли трохи звикнуть люди до реальності
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:12
Tatkaumnihka написав:
Гривна сегодня сравнялась с нефтью по цифрам)
30 долларов за гривню?
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shramko82
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:13
Сейчас главное в курсообразовании это политический аспект,мы же новым составом правительства и главой от олигархов просто послали Запад и МВФ на 3 буквы.
Будем типа с рашей дружить,а много ли получает приднестровье и л\днр от покровителей?
Посмотрите на уровень жизни этих аппендецитов и всё станет ясно,дядя Сэм вытащит друзей из ямы коронавируса и кризиса,а врагов умножит на ноль,к сожалению мы за пару недель утратили статус друг и перешли в список наглых и циничных кидал недругов,в нашей компании такие сливки экономической мысли как например Аргентина,Иран,Куба,Венесуэла,поинтересуйтесь как там весело///
Делайте выводы,не страшен корановирус,страшно переть против амеров и дяди Сэма и демократии(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:14
escobar написав: холява написав: escobar написав:
Ну что бойцы, все в очередях возле будок топчетесь?
ЧТО ВЫ ТУТ ПАЯСНИЧАЕТЕ ?
вЫ ТУТ ПРО ПОБЕДУ ГРИВНЫ недавно писали ....
Главное - вовремя смыться.
Последний эквивалент 1,5к зелени вот в прошлый понедельник через онлайн обменку альфы
убил, можете с меня тоже стебаться
100%! той хто 9 березня не бухав чи по "буковелям" роз"їзжав, мав можливість перед стартом рокети зайти в бакс по 25.10. Дякую, Алла!
А ще й мав пару днів зняти ті бакси, а зараз вже все((( чекаємо покращень!
зі. Я до речі злив "копійки" в альфі по 24.60 - 5 березня, але 9 березня назад відкупив по 25.10. Не зняв правда, потім в онлайні поміняю.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:15
shramko82 написав: Tatkaumnihka написав:
Гривна сегодня сравнялась с нефтью по цифрам)
30 долларов за гривню?
29, 60 было
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:15
kmm3 написав:
Панікувати через падіння гривні нема чого поки. Багато валют теж сильно впали сьогодні, той же злотий, наприклад. Тільки НБУ справді даремно пробує згасити полум'я паніки. Це треба робити десь у понеділок-вівторок наступного тижня, коли трохи звикнуть люди до реальності
Друже, ось що в телеграмі пишуть. Який наступний тиждень!Наш источник в ОП сообщил, что в Офисе Президента готовится очередное экстренное совещание по курсу гривны. НБУ не может удержать курс, а спланированная на прошлой недели стратегия, поэтапного ослабления гривны превращается в неконтролируемый обвал. На конец недели курс может достигнуть 32-35 гривны за доллар, если не принять меры
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