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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 261
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
13%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
36%
93
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:09

  Andrew_ написав:
  yuri_m написав:
  Andrew_ написав:А где можно купить ОВГЗ с дисконтом?

Хотите поймать "падающие ножи"? 8) Нет, если в качестве залога под кредит в банке или еще где по номиналу, то можно. А если с целью нажиться, то тут и пролететь в ноль можно. Особенно когда эти ОВГЗ просто тупо заморозят до лучших времен!

Через 3дня свободная гривна будет, а покупать доллар по 28 как-то не очень))))
вот думал овгз со скидкой взять :mrgreen:

А по 29?! Чи завтра по 30?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:09

Гривна сегодня сравнялась с нефтью по цифрам)
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:09

  yuri_m написав:
  zzzzzz написав:Рост без откатов невозможен
Золотые слова! Вчера было вечером 27.30, сегодня день начали с 28.50. В моменте до 28.90 на приеме доходило. Конечно часть самых "умных" сбросило доллары и ждет 26 для откупа. Выгребли всю гривну, и менялам надо восстановить ликвидность. Вот и откатили на 30-40 копеек. Важно, что продажа не опускается - так и стоит 29 против утренних 29.05-29.10. Выходит менялы работают на себя, себе скирдуют валюту, выгребая у "аленей" всю сбрасываемую валюту. Оно и верно. Сегодня сбросят по 28.30-28.80, а завтра выкупят её же по 30. :mrgreen:
в Киеве уже отдают по 28,50, сегодня был пик, покатились вниз!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:10

  SILVER_UA написав:кто-то может доступно описать цепочку поставок этими камазами и самолетами ? каким образом валюта купленная на межбанке летит или едет из-за зарубежа ?

ну. так как в Украине не печатают доллары, то он по любому едут из-за рубежа. До торгов или после - это не вважно.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Вів 17 бер, 2020 14:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Панікувати через падіння гривні нема чого поки. Багато валют теж сильно впали сьогодні, той же злотий, наприклад. Тільки НБУ справді даремно пробує згасити полум'я паніки. Це треба робити десь у понеділок-вівторок наступного тижня, коли трохи звикнуть люди до реальності
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:12

  Tatkaumnihka написав:Гривна сегодня сравнялась с нефтью по цифрам)

30 долларов за гривню?
shramko82
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас главное в курсообразовании это политический аспект,мы же новым составом правительства и главой от олигархов просто послали Запад и МВФ на 3 буквы.
Будем типа с рашей дружить,а много ли получает приднестровье и л\днр от покровителей?
Посмотрите на уровень жизни этих аппендецитов и всё станет ясно,дядя Сэм вытащит друзей из ямы коронавируса и кризиса,а врагов умножит на ноль,к сожалению мы за пару недель утратили статус друг и перешли в список наглых и циничных кидал недругов,в нашей компании такие сливки экономической мысли как например Аргентина,Иран,Куба,Венесуэла,поинтересуйтесь как там весело///
Делайте выводы,не страшен корановирус,страшно переть против амеров и дяди Сэма и демократии(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:14

  escobar написав:
  холява написав:
  escobar написав:Ну что бойцы, все в очередях возле будок топчетесь?


ЧТО ВЫ ТУТ ПАЯСНИЧАЕТЕ ?
вЫ ТУТ ПРО ПОБЕДУ ГРИВНЫ недавно писали ....

Главное - вовремя смыться.

Последний эквивалент 1,5к зелени вот в прошлый понедельник через онлайн обменку альфы убил, можете с меня тоже стебаться :lol:


100%! той хто 9 березня не бухав чи по "буковелям" роз"їзжав, мав можливість перед стартом рокети зайти в бакс по 25.10. Дякую, Алла!
А ще й мав пару днів зняти ті бакси, а зараз вже все((( чекаємо покращень!

зі. Я до речі злив "копійки" в альфі по 24.60 - 5 березня, але 9 березня назад відкупив по 25.10. Не зняв правда, потім в онлайні поміняю.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:15

  shramko82 написав:
  Tatkaumnihka написав:Гривна сегодня сравнялась с нефтью по цифрам)

30 долларов за гривню?

29, 60 было
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:15

  kmm3 написав:Панікувати через падіння гривні нема чого поки. Багато валют теж сильно впали сьогодні, той же злотий, наприклад. Тільки НБУ справді даремно пробує згасити полум'я паніки. Це треба робити десь у понеділок-вівторок наступного тижня, коли трохи звикнуть люди до реальності


Друже, ось що в телеграмі пишуть. Який наступний тиждень!

Наш источник в ОП сообщил, что в Офисе Президента готовится очередное экстренное совещание по курсу гривны. НБУ не может удержать курс, а спланированная на прошлой недели стратегия, поэтапного ослабления гривны превращается в неконтролируемый обвал. На конец недели курс может достигнуть 32-35 гривны за доллар, если не принять меры
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