Додано: Вів 17 бер, 2020 14:13

Сейчас главное в курсообразовании это политический аспект,мы же новым составом правительства и главой от олигархов просто послали Запад и МВФ на 3 буквы.

Будем типа с рашей дружить,а много ли получает приднестровье и л\днр от покровителей?

Посмотрите на уровень жизни этих аппендецитов и всё станет ясно,дядя Сэм вытащит друзей из ямы коронавируса и кризиса,а врагов умножит на ноль,к сожалению мы за пару недель утратили статус друг и перешли в список наглых и циничных кидал недругов,в нашей компании такие сливки экономической мысли как например Аргентина,Иран,Куба,Венесуэла,поинтересуйтесь как там весело///

Делайте выводы,не страшен корановирус,страшно переть против амеров и дяди Сэма и демократии(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.