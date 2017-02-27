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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:09
в Киеве уже отдают по 28,50, сегодня был пик, покатились вниз!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:10
ну. так как в Украине не печатают доллары, то он по любому едут из-за рубежа. До торгов или после - это не вважно.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Вів 17 бер, 2020 14:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Панікувати через падіння гривні нема чого поки. Багато валют теж сильно впали сьогодні, той же злотий, наприклад. Тільки НБУ справді даремно пробує згасити полум'я паніки. Це треба робити десь у понеділок-вівторок наступного тижня, коли трохи звикнуть люди до реальності
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:12
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сейчас главное в курсообразовании это политический аспект,мы же новым составом правительства и главой от олигархов просто послали Запад и МВФ на 3 буквы.
Будем типа с рашей дружить,а много ли получает приднестровье и л\днр от покровителей?
Посмотрите на уровень жизни этих аппендецитов и всё станет ясно,дядя Сэм вытащит друзей из ямы коронавируса и кризиса,а врагов умножит на ноль,к сожалению мы за пару недель утратили статус друг и перешли в список наглых и циничных кидал недругов,в нашей компании такие сливки экономической мысли как например Аргентина,Иран,Куба,Венесуэла,поинтересуйтесь как там весело///
Делайте выводы,не страшен корановирус,страшно переть против амеров и дяди Сэма и демократии(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:14
100%! той хто 9 березня не бухав чи по "буковелям" роз"їзжав, мав можливість перед стартом рокети зайти в бакс по 25.10. Дякую, Алла!
А ще й мав пару днів зняти ті бакси, а зараз вже все((( чекаємо покращень!
зі. Я до речі злив "копійки" в альфі по 24.60 - 5 березня, але 9 березня назад відкупив по 25.10. Не зняв правда, потім в онлайні поміняю.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:15
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:15
Друже, ось що в телеграмі пишуть. Який наступний тиждень!
Наш источник в ОП сообщил, что в Офисе Президента готовится очередное экстренное совещание по курсу гривны. НБУ не может удержать курс, а спланированная на прошлой недели стратегия, поэтапного ослабления гривны превращается в неконтролируемый обвал. На конец недели курс может достигнуть 32-35 гривны за доллар, если не принять меры
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Евро слив!
Delta oporteat nos salvos fieri!
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