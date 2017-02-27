kwon написав:Взял 5 мин назад в Альфе штуку по 27.30 без проблем
Это хорошо?
Риторичне питання... Зараз такий час, вірніше така епоха, що куплене по будь-якому курсу вчора сьогодні буде по любому хорошим вкладенням гривні! Дай Боже не дожити до тих часів коли це буде стосуватися годин одного дня! Пам’ятаю як в 90-х купив вранці, а увечері вже курс піднявся в два рази! І так кожного дня! Дивлячись на те як підприємливі мародери зараз заробляють на масках, думаєш, а з’явився вже той чи ті, хто закупив кравчучки і чекає свого зоряного часу!
qas написав:Так короновирус только начинается в Укре, по этому не вижу перспектив отката в ближайшие две недели, хоть бы плато на горизонте повстречалось за что зацепиться. Под байку короновируса можно состоятельность народа опустить до уровня собачей похлебки.
К озвученному якобы концу карантина конец марта-начало апреля у нас будет самый пик заболевших. Зы. Я совсем не нагоняю, это просто неминуемый факт, который должен учитывать каждый при выборе своей стратегии и на валютном рынке, и в жизни вообще. С огромной долей вероятности жесткий карантин будет продлён и дальше. Поверьте на слово, я каждый день начиная с середины января тщательно с калькулятором изучаю все возможные статистические данные, которые публикуют минздравы разных стран.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
І запам'ятати ціни, так як таких вже не буде! Треба ділити на 2, чи на 3? Ще б забудовники свої прайси поділили на 2
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
kmm3 написав:Панікувати через падіння гривні нема чого поки. Багато валют теж сильно впали сьогодні, той же злотий, наприклад. Тільки НБУ справді даремно пробує згасити полум'я паніки. Це треба робити десь у понеділок-вівторок наступного тижня, коли трохи звикнуть люди до реальності
Друже, ось що в телеграмі пишуть. Який наступний тиждень!
Наш источник в ОП сообщил, что в Офисе Президента готовится очередное экстренное совещание по курсу гривны. НБУ не может удержать курс, а спланированная на прошлой недели стратегия, поэтапного ослабления гривны превращается в неконтролируемый обвал. На конец недели курс может достигнуть 32-35 гривны за доллар, если не принять меры
Зараз нема способу стримати обвал. Має бути зупинена робота міжбанку, банки теж мають перестати обмінювати валюту онлайн. Хто сильно хоче, хай йде на чорний. Цю паніку нічим не зупиниш, хоча Україна, як це не дивно, не так сильно постраждає від цієї кризи, якщо зробити правильні кроки. До кінця тижня люди звикнуть до вірусу, а з вівторка можна починати знімати обмеження потрохи, щоб забезпечити критичну інфраструктуру
Востаннє редагувалось kmm3 в Вів 17 бер, 2020 14:30, всього редагувалось 2 разів.