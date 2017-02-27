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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4454445544564457>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 261
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
13%
35
27.51-28.0
11%
29
выше 28
36%
93
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:27

kmm3
Панікувати через падіння гривні нема чого поки. Багато валют теж сильно впали сьогодні, той же злотий, наприклад. Тільки НБУ справді даремно пробує згасити полум'я паніки. Це треба робити десь у понеділок-вівторок наступного тижня, коли трохи звикнуть люди до реальності


Вы не о том говорите, уважаемый.

Не "валюты упали" а доллар растёт. Откройте график индекса доллара и смотрите.
Естественно, одни валюты сильнее падают к баксу, другие - не так.

Касаемо НБУ, я в немного согласен, но тут - менталитет вступает в игру, наш, так сказать.
Чем сильнее гривна будет падать, тем большие объёмы этой самой гривни, будут населением выкидываться на покупку валюты. Параболическая зависимость!

Помните, когда недвижимость дорожала, на неё был рост спроса... когда дешевела, наоборот. Странно, но именно так устроен "человек"!
Он не будет покупать дешево, чтобы продать дорого! Наоборот, он будет покупать дорого, потом с проклятиями продавать в три раза дешевле, чем купил и искать виновных!

Поэтому, если НБУ не погасит панику "по 30-ть", то при курсе по 40-к, ему никаких резервов не хватит... откатить на 27-мь.
Потому и выходят на рынок.
Но корень то не там.
Панику - создают Люди а не "машины".
И именно людей, успокоит не "Запрет на хождение бакса" или там вливания НБУ а ясная и понятная Экономическая политика, Налоги и пр., то есть видение будущего и понимание действий власти!

Если я, к примеру, буду 100% уверен в том, что к концу года - курс станет 1:28-ти, то какой смысл мне забирать деньги с депо, если уже 28-мь?
Если я, буду уверен в том, что ой бизнес продолжит работать, зачем мне вынимать средства и переводить их в баксы (спасать)?

"Деньги любят тишину"... говорят, но в нашем случае - Стабильность нужна.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:28

  change_pm написав:З"явилась нова інформація:
У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.

Корректую прогноз на 2 тижні:

Продаж валюти НБУ - 1 млрд доларів, гасити ріст не будуть.
Курс на міжбанку - 30-31,
Курс готівки - 33-35.

Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян. Отримати валюту з рахунків в банках з понеділка буде важко, але ще вибити щось можна буде, після середи - ні!

Кредиту від МВФ поки не буде. Будемо грести самі по собі десь до середині квітня.


Хлопці, нагадаю свій суботній прогноз. Можете плюсовати :( (краще б я помилився!)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сдал доллары по 28,1. Сумма розничная. Курсы приема припали по сравнению с обедом, нормальных цен на момент нет.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:31

  kmm3 написав:
  change_pm написав:
  kmm3 написав:Панікувати через падіння гривні нема чого поки. Багато валют теж сильно впали сьогодні, той же злотий, наприклад. Тільки НБУ справді даремно пробує згасити полум'я паніки. Це треба робити десь у понеділок-вівторок наступного тижня, коли трохи звикнуть люди до реальності


Друже, ось що в телеграмі пишуть. Який наступний тиждень!

Наш источник в ОП сообщил, что в Офисе Президента готовится очередное экстренное совещание по курсу гривны. НБУ не может удержать курс, а спланированная на прошлой недели стратегия, поэтапного ослабления гривны превращается в неконтролируемый обвал. На конец недели курс может достигнуть 32-35 гривны за доллар, если не принять меры


Зараз нема способу стримати обвал. Має бути зупинена робота міжбанку, банки теж мають перестати обмінювати валюту онлайн. Хто сильно хоче, хай йде на чорний. Цю паніку нічим не зупиниш, хоча Україна, як це не дивно, не так сильно постраждає від цієї кризи, якщо зробити правильні кроки. До кінця тижня люди звикнуть, а з вівторка можна починати знімати обмеження потрохи, щоб забезпечити критичну інфраструктуру

Все гораздо проще, когда у оленей закончится гривна - все нормализуется само собой :) У нас нет проблем с дефицитом бакса, у нас огромное количество людей сидит по уши в нем и ждет пика загона, чтобы начать слив :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:32

  Волк написав:сдал доллары по 28,1. Сумма розничная. Курсы приема припали по сравнению с обедом, нормальных цен на момент нет.


Торгівля промтоварами/послуги стали.
Гривні буде усе менше
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

спред по usd в привате уже 1.3грн !!! время сливаться в гривну
qas
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:34

  jump написав:Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги.

Про це повідомляє джерело ЕП із фракції "Слуга народа".

"Сказали, що будемо голосувати коли МВФ буде точно підтверджено, що дадуть гроші", - повідомляє співрозмовник.

За його словами, у такому випадку слід очікувати, що голосування відбудеться не раніше квітня.

Вчора Верховний суд почав розгляд справи щодо Привату.МВФ поки що не даватиме кредиту до закінчення розгляду справи.
Востаннє редагувалось tea в Вів 17 бер, 2020 14:34, всього редагувалось 1 раз.
tea
Прогнозист курсу
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:34

asti
Підтвердили свою віру матеріально :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:36

  change_pm написав:
  change_pm написав:З"явилась нова інформація:
У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.

Корректую прогноз на 2 тижні:

Продаж валюти НБУ - 1 млрд доларів, гасити ріст не будуть.
Курс на міжбанку - 30-31,
Курс готівки - 33-35.

Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян. Отримати валюту з рахунків в банках з понеділка буде важко, але ще вибити щось можна буде, після середи - ні!

Кредиту від МВФ поки не буде. Будемо грести самі по собі десь до середині квітня.


Хлопці, нагадаю свій суботній прогноз. Можете плюсовати :( (краще б я помилився!)

Про Смолия - какие к нему вообще могут быть претензии? Он отлично выполняет свою работу, в отличии от многих других деятелей. Так когда по "прогнозу" курс на МБ станет 30? через 2 недели от "прогноза", т.е. 30 марта? Наличку получить в банке будет сложно не из-за ограничений НБУ, а потому что она физически закончится, это разные вещи.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:37

  Zebra написав:Впереди 30 как я и обещал неоднократно.

тільки йшли не туди, прийшлось довго обіцяти, :roll: а так, Ви молодець, в довгосрок спрогнозували рух, розклали все по полочками, як Нострадамус завчасно попередили про коронавірус і майбутню паніку на ньому ж, ... і коли орієнтовно наступить "Впереди" для 3о3о прогноз маєте? :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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