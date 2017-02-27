Додано: Вів 17 бер, 2020 14:27

Панікувати через падіння гривні нема чого поки. Багато валют теж сильно впали сьогодні, той же злотий, наприклад. Тільки НБУ справді даремно пробує згасити полум'я паніки. Це треба робити десь у понеділок-вівторок наступного тижня, коли трохи звикнуть люди до реальності

Вы не о том говорите, уважаемый.Не "валюты упали" а доллар растёт. Откройте график индекса доллара и смотрите.Естественно, одни валюты сильнее падают к баксу, другие - не так.Касаемо НБУ, я в немного согласен, но тут - менталитет вступает в игру, наш, так сказать.Чем сильнее гривна будет падать, тем большие объёмы этой самой гривни, будут населением выкидываться на покупку валюты. Параболическая зависимость!Помните, когда недвижимость дорожала, на неё был рост спроса... когда дешевела, наоборот. Странно, но именно так устроен "человек"!Он не будет покупать дешево, чтобы продать дорого! Наоборот, он будет покупать дорого, потом с проклятиями продавать в три раза дешевле, чем купил и искать виновных!Поэтому, если НБУ не погасит панику "по 30-ть", то при курсе по 40-к, ему никаких резервов не хватит... откатить на 27-мь.Потому и выходят на рынок.Но корень то не там.Панику - создают Люди а не "машины".И именно людей, успокоит не "Запрет на хождение бакса" или там вливания НБУ а ясная и понятная Экономическая политика, Налоги и пр., то есть видение будущего и понимание действий власти!Если я, к примеру, буду 100% уверен в том, что к концу года - курс станет 1:28-ти, то какой смысл мне забирать деньги с депо, если уже 28-мь?Если я, буду уверен в том, что ой бизнес продолжит работать, зачем мне вынимать средства и переводить их в баксы (спасать)?"Деньги любят тишину"... говорят, но в нашем случае - Стабильность нужна.