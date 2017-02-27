Ну, как бы не Беня в ОП заседает и не он ФРС возглавляет, так что на "батька" - не потянет Коломойский. И Главное, по "батькам" и пр. "гетьманам". Вроде бы, носитель власти - НАРОД! Народ, как бы делегирует свои полномочия Президенту, Депутатам и пр., если я не ошибаюсь! И в Демократическом Государстве, НАРОД имеет право решать, куда и кому пойдёт государственная собственность! Народ Украины а не лично Коломойский или там МВФ!
Если же у нас МВФ или какое-то "частное лицо" решает, какие тарифы будут у населения, какое образование и медицина, давайте не будем лицемерить и уберём из Конституции
Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами
Простите, но если сопоставить Конституцию Украины и Реальность, то мы живём в антиконституционной реальности...
qas написав:Сейчас два варианта развития - по факту реальный дефицит гривны наблюдается соответственно курс должен стабилизироваться, если включают печать тогда девал. Всё решают "слугы народу".
Погодите, неделю назад Смолий смолил, что банковская система ликвидна как никогда, гривны валом. Два месяца назад говорили, что надо кредитовать бизнес, потому что БС полна денег. Почему вдруг "дефицит гривны"?
отличная идея!!! брать сейчас кредит на розвыток бизнесу под 5% и заливать его в usd !
Если бы в банковской системе была гривна в больших объемах, доллар в обменниках мы бы не увидели, а доллары есть и их охотно продают за гривны и спекулятивная составляющая в некоторых банках(обменниках) аж 2 грывни! работают и зарабатывают на панических настроениях.
promyshlennik написав:Скажу неоспоримый факт. Зеленский надеялся получить 5 млрд долларов от МВФ - пытался делать весомые для этого телодвижения. Денег значит в госбюджете сто процентов нет - катастрофически. МВФ не дал - это правильно, я бы тоже не дал - проели бы за пару месяцев, с такими - то управленцами (неважно какими, что при Зеленском, что при Порошенко) и потом опять бы через 2-3 месяца кричали бы что денег нет. Я думаю, что даже по тысяче гривен добавки к пенсии - это тоже планировалось сделать из денег МВФ, но рано объявили (себя в тупик поставили). Девальвации быть...
Таки я за народный референдум.Считать всю элиту нынешней республики Украина враждебной и профнепригодной, подлежащей люстрации на 10 лет(резон-пусть валят),провести внеочередные выборы и натурально давать запрос в США и ЕС на судей, экономистов,министров,советников правительства.Спрос на переводчиков вырастет,но это не проблема.По сути нам нужна временная переходная администрация,как в Германии после 1945 года.Раз сами не можем нормально жить,надо учиться у тех,кто может.Прибалты,вон, брали какого-то канадского профессора,в срочном порядке давали гражданство и в Президенты, агент он ЦРУ или нет,неважно,главное уйти из печальной парадигмы,а то кратным девалам конца и края не будет.Олигархи перестанут делать погоду,поскольку все они на Западе по уши в деньгах,как опционы:)Просто уважаемый крупный бизнес.Учиться нам надо.