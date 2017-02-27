Додано: Вів 17 бер, 2020 15:17

наш батя это Коломойский,

Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.



Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами

Ну, как бы не Беня в ОП заседает и не он ФРС возглавляет, так что на "батька" - не потянет Коломойский.И Главное, по "батькам" и пр. "гетьманам".Вроде бы, носитель власти - НАРОД!Народ, как бы делегирует свои полномочия Президенту, Депутатам и пр., если я не ошибаюсь!И в Демократическом Государстве, НАРОД имеет право решать, куда и кому пойдёт государственная собственность!Народ Украины а не лично Коломойский или там МВФ!Если же у нас МВФ или какое-то "частное лицо" решает, какие тарифы будут у населения, какое образование и медицина, давайте не будем лицемерить и уберём из КонституцииПростите, но если сопоставить Конституцию Украины и Реальность, то мы живём в антиконституционной реальности...