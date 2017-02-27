qas написав:спред по usd в привате уже 1.3грн !!! время сливаться в гривну
Волшебные советы,была бы у меня сейчас гривна,брал бы доллар на все. А вы мне напоминаете меня разлива лета 2014-го. Был курс 8,стал 13,потом откатили на 11.80. Надо сливаться,ведь всё порешали и один винницкий базарник сказал,что это край,доллар должен стоить 10 гривен и не больше,попробуй выше найди.
А что сейчас,было 8,аналог сегодняшних 24 ,стало 28,это как первая волна с 8 на 8.80 ушли,это даже не 12,что равносильно сегодняшнему курсу 35 ,это всего навсего 28,мы только вначале большого зелёного пути для доллара к гривне\\
Короче сливайтесь,высадят первых патриотов,а потом уже спокойно пойдём на 56,без откатов,ведь МВФ это зло,наш друг и брат раша,Зеля всё порешает как говорят Доллярчики и наступит мир,красотища будет,особенно когда Яков уйдёт и на его место придёт Сеня с бабой 200,потом скажут,зато курсом 56 или 70 мы поддержали промышленность,радуйтесь,что у кого-то новая вилла за 200 лямов евро...
А теперь будет минус 20% ВВП и падение доходов бюджета,невозможность привлекать валютные долги,придётся печатать деньги и проводить эмиссию,либо всех на пару месяцев отправить за свой счёт. Думай Те,мы вначале нового пути,а может даже ещё более холмистом,чем был путь 14-15-го годов.
штопаный сомик переобулся в воздухе... чего там упоминал про парабеллум...не-а, пули жалко веревка и мыло
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 17.03.2020 15:00, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
Подивіться на табличку. Пора вже і НБУ навчитися збиратись на екстрені засідання, якщо не у нашої Верховноі ради, то у ФРС (як вони стрімко ставкою реагують!)
Треба визнати свою помилку по зменьшенню відсоткової ставки, та не чекати стрімкого росту цін в магазинах, а превентивно на деякий час стрімко повисити облікову ставку! На мій погляд сьогодні до 15 відсотків, хоча може до пʼятниці потрібні будуть усі 20%, бо некотрольовано ліквідність хлине на ринок!
Час прийнятя рішення маєте до пʼятниці
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.