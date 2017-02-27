somilitark написав:

qas написав: спред по usd в привате уже 1.3грн !!! время сливаться в гривну спред по usd в привате уже 1.3грн !!! время сливаться в гривну

Волшебные советы,была бы у меня сейчас гривна,брал бы доллар на все.А вы мне напоминаете меня разлива лета 2014-го.Был курс 8,стал 13,потом откатили на 11.80.Надо сливаться,ведь всё порешали и один винницкий базарник сказал,что это край,доллар должен стоить 10 гривен и не больше,попробуй выше найди.А что сейчас,было 8,аналог сегодняшних 24 ,стало 28,это как первая волна с 8 на 8.80 ушли,это даже не 12,что равносильно сегодняшнему курсу 35 ,это всего навсего 28,мы только вначале большого зелёного пути для доллара к гривне\\Короче сливайтесь,высадят первых патриотов,а потом уже спокойно пойдём на 56,без откатов,ведь МВФ это зло,наш друг и брат раша,Зеля всё порешает как говорят Доллярчики и наступит мир,красотища будет,особенно когда Яков уйдёт и на его место придёт Сеня с бабой 200,потом скажут,зато курсом 56 или 70 мы поддержали промышленность,радуйтесь,что у кого-то новая вилла за 200 лямов евро...А теперь будет минус 20% ВВП и падение доходов бюджета,невозможность привлекать валютные долги,придётся печатать деньги и проводить эмиссию,либо всех на пару месяцев отправить за свой счёт.Думай Те,мы вначале нового пути,а может даже ещё более холмистом,чем был путь 14-15-го годов.