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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44604461446244634464>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 263
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
29
выше 28
35%
93
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:37

  somilitark написав:
  qas написав:спред по usd в привате уже 1.3грн !!! время сливаться в гривну

Волшебные советы,была бы у меня сейчас гривна,брал бы доллар на все.
А вы мне напоминаете меня разлива лета 2014-го.
Был курс 8,стал 13,потом откатили на 11.80.
Надо сливаться,ведь всё порешали и один винницкий базарник сказал,что это край,доллар должен стоить 10 гривен и не больше,попробуй выше найди.

А что сейчас,было 8,аналог сегодняшних 24 ,стало 28,это как первая волна с 8 на 8.80 ушли,это даже не 12,что равносильно сегодняшнему курсу 35 ,это всего навсего 28,мы только вначале большого зелёного пути для доллара к гривне\\

Короче сливайтесь,высадят первых патриотов,а потом уже спокойно пойдём на 56,без откатов,ведь МВФ это зло,наш друг и брат раша,Зеля всё порешает как говорят Доллярчики и наступит мир,красотища будет,особенно когда Яков уйдёт и на его место придёт Сеня с бабой 200,потом скажут,зато курсом 56 или 70 мы поддержали промышленность,радуйтесь,что у кого-то новая вилла за 200 лямов евро...

А теперь будет минус 20% ВВП и падение доходов бюджета,невозможность привлекать валютные долги,придётся печатать деньги и проводить эмиссию,либо всех на пару месяцев отправить за свой счёт.
Думай Те,мы вначале нового пути,а может даже ещё более холмистом,чем был путь 14-15-го годов. :wink:



штопаный сомик переобулся в воздухе...
чего там упоминал про парабеллум...не-а, пули жалко
веревка и мыло :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В П24 можно по 27.70 слить еще
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:38

Курс на момент:

Харьков 27.80 - 28.40 (утром 27.80 - 28.00, многие ПОВ после 9-00 светили продажу 28.50)
Сумы 27.90 - 28.60 (27.20 - 28.10)
Полтава 27.50 - 28.50 (27.30 - 28.00)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зарисовка тех, кто скупается на пиках...
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Delta7
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что это за странная вилка на межбанке?
alter
 
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по ходу на межбанке пошел откат
gixernet
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

одно хреново что мы в начале этапа зеленовируса, а эти ребята с собственным народом не шутят ...
qas
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:42

Дятли в НБУ, послухайте "Сову"


Вітаюсь совсіма!

2020__Зараз_відсоток
0,3800 0,3625 -4,6(-3,95) RUB 1
16,495 16,585 0,54(-3,15) AUD 2
гривня______3,3664 % прибутку
30,900 33,700 9,06(1,70) GBP 4
26,550 30,900 16,4(1,51) EUR 3
1157,5 1365,0 17,9(10,56) XAU 7
23,800 28,300 18,9(3,26) USD 5
24,250 28,900 19,2(4,54) CHF 6

Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 17.03.2020 15:00, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

Подивіться на табличку. Пора вже і НБУ навчитися збиратись на екстрені засідання, якщо не у нашої Верховноі ради, то у ФРС (як вони стрімко ставкою реагують!)

Треба визнати свою помилку по зменьшенню відсоткової ставки, та не чекати стрімкого росту цін в магазинах, а превентивно на деякий час стрімко повисити облікову ставку! На мій погляд сьогодні до 15 відсотків, хоча може до пʼятниці потрібні будуть усі 20%, бо некотрольовано ліквідність хлине на ринок!

Час прийнятя рішення маєте до пʼятниці :!:


ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сомик, ты все верно теперь говоришь, это первая волна. Будет вторая из тех кто не успел откупитьмя, вот там можно и начинать сливаться, но не на всю сумму.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас хожу по торговому центру, все закрыто кроме Сильпо. Я думаю никому не нужно рассказывать к чему приводят провалы в розничной торговле. Гривну однозначно будут печатать, т.к. налоги не заплатят.
Zebra
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