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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4461446244634464>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 263
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
29
выше 28
35%
93
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:46

  холява написав:
  TylerTruman_ написав:короч, я зливаю кАтлєту по 27.15, далі будем подивитися ...


Я вчера читал минфин .
Там наш добрый приятель ПЕРЕС де Куэльяр слил по 27 ....
Дывыться , что было после ....


банки не выдают валюту с сегодняшнего дня, даже с текущих счетов -берите гривной по 27,00
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:47

  gixernet написав:по ходу на межбанке пошел откат

Сливайся,пополни ряды тех,кто сливался по 25.9.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:50

  somilitark написав:
  qas написав:спред по usd в привате уже 1.3грн !!! время сливаться в гривну

Волшебные советы,была бы у меня сейчас гривна,брал бы доллар на все.
А вы мне напоминаете меня разлива лета 2014-го.
Был курс 8,стал 13,потом откатили на 11.80.
Надо сливаться,ведь всё порешали и один винницкий базарник сказал,что это край,доллар должен стоить 10 гривен и не больше,попробуй выше найди.

А что сейчас,было 8,аналог сегодняшних 24 ,стало 28,это как первая волна с 8 на 8.80 ушли,это даже не 12,что равносильно сегодняшнему курсу 35 ,это всего навсего 28,мы только вначале большого зелёного пути для доллара к гривне\\

Короче сливайтесь,высадят первых патриотов,а потом уже спокойно пойдём на 56,без откатов,ведь МВФ это зло,наш друг и брат раша,Зеля всё порешает как говорят Доллярчики и наступит мир,красотища будет,особенно когда Яков уйдёт и на его место придёт Сеня с бабой 200,потом скажут,зато курсом 56 или 70 мы поддержали промышленность,радуйтесь,что у кого-то новая вилла за 200 лямов евро...


Укусите меня :shock: . А как же трактора, которые уже в поле :shock: ?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:51

s0v7a
Ну да, и потом до этих 10% будет идти год или два. Лучшая стратегия 10/10... Сейчас еще не все так плохо, чтобы поднимать учетку, да и она не поможет.
Востаннє редагувалось Delta7 в Вів 17 бер, 2020 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Fais ce que dois, advienne, que pourra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:51

  gixernet написав:по ходу на межбанке пошел откат


возможно бычья ловушка
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:52

goldfinger
запрос в США и ЕС на судей, экономистов,министров,советников правительства.

Бесполезно.
Наёмные иностранцы, будут давать результат "сегодня и сейчас"!

Поледствия - их не будут волновать!

наёмный директор, готов будет продать всё подряд, набрать любых кредитов показать "рост экономики" и уехать, оставив долги и проблемы Наступному поколiнню!

Ответственности нет, вот в чём проблема!

Аналогично, как в Семье! Вот Батько, как тут писали!
Если батько, нагребёт в кредит под залог дома, машину, шубы жене а детям гаджетов... а потом бросит семью и уйдёт к доругой, оставив все долги на шею жене и детям... ну и какой он Батько?
А ведь... в начале, был такой положительный... машина, шуба, компьюетера...

А другой Батько, возьмёт кредит и откровет свою "чебуречную", ещё и семмью трудоустроит! И своим трудом семья заработает на "шубы и машины" и долги сможет отдать!

НО, почему мы... выбираем Батькiв из первого варианта?
Непонятно!
Проедаем кредиты, заради которых -поднимаем коммуналку и увеличиваем налоги на бизнес??? Странно как то.
То, что в Украину Вы сможете привлечть "Рузвельта", который решит проблемы, но затянет гайки - нереально. Не будет желающих среди иностранцев - подставляться, ради спасения Украины... :(
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:52

  goldfinger написав:
  promyshlennik написав:Скажу неоспоримый факт. Зеленский надеялся получить 5 млрд долларов от МВФ - пытался делать весомые для этого телодвижения. Денег значит в госбюджете сто процентов нет - катастрофически. МВФ не дал - это правильно, я бы тоже не дал - проели бы за пару месяцев, с такими - то управленцами (неважно какими, что при Зеленском, что при Порошенко) и потом опять бы через 2-3 месяца кричали бы что денег нет. Я думаю, что даже по тысяче гривен добавки к пенсии - это тоже планировалось сделать из денег МВФ, но рано объявили (себя в тупик поставили). Девальвации быть...

Таки я за народный референдум.Считать всю элиту нынешней республики Украина враждебной и профнепригодной, подлежащей люстрации на 10 лет(резон-пусть валят),провести внеочередные выборы и натурально давать запрос в США и ЕС на судей, экономистов,министров,советников правительства.Спрос на переводчиков вырастет,но это не проблема.По сути нам нужна временная переходная администрация,как в Германии после 1945 года.Раз сами не можем нормально жить,надо учиться у тех,кто может.Прибалты,вон, брали какого-то канадского профессора,в срочном порядке давали гражданство и в Президенты, агент он ЦРУ или нет,неважно,главное уйти из печальной парадигмы,а то кратным девалам конца и края не будет.Олигархи перестанут делать погоду,поскольку все они на Западе по уши в деньгах,как опционы:)Просто уважаемый крупный бизнес.Учиться нам надо.



Какой смысл Вашего поста ?
Мы же уже все проходили .

Пришли работники эстрады , ну уж ниже некуда -все равно воруют !
Все равно повышают цены на энергоносители , квартплату .

Мне вот Эвард нравится , он пишет , что я мол , говорил ...и приводит свои предсказания .

Я попробую еще раз.
Я же говорил, что надо модель государства менять .

Неучи и тупицы заполнили всю нашу власть и жизнь.
Но они талантливы !


И знаете кто их выбрал ?
Такие же тупицы .

63 %.


Прямо день сурка .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Volodymyr Omelyan

Я щиро витримав дві доби мовчанки.
Щоб не «розганяти паніку», не «критикувати, коли важко». Більше того, підготували перелік порад, що слід зробити.

Наскільки наївно було очікувати від комедіанта, що він стане гідним Президентом, настільки ж наївно очікувати, що в часи кризи він стане іншим і ми отримаємо нехай не найвеличнішого світового лідера, а бодай лідера в національних масштабах.

Я не буду коментувати дикі ляпи з забороною авіаційного сполучення, коли авіакомпанії планували свою діяльність з фб-повідомлення і десятки тисяч українців досі закордоном в дикому шоці. Сподіваюся лише, що Уряд нарешті зрозуміє важливість української авіації. І все ж реально допоможе власним співвітчизникам, а не буде повторювати, що вони самі винні.

Я не буду коментувати голосні звіти і позитивну статистику медицини, відсутність тестів, приладів для штучної вентиляції легень, масок і антисептиків. Просто сумно констатую, що до епідемії ми не готові. Вона вже давно почалася, але ще, дякувати Богу, не сягнула масштабів Китаю, Італії чи Іспанії. Але наївний той, хто думає, що нас це омине. Через два тижні максимум ми мусимо бути готові до коронавірусного цунамі.

Я хочу коротко сказати про економіку.
Ми ще не зрозуміли, що ми опинилися в абсолютно іншій реальності. Світова економіка переживає гігантські трансформації в ці місяці. Ми до них - не готові.
Найгірше, що це досі не розуміє керівництво держави.
Коронавірус зачепить 50-80 % населення. Більшість з них короткостроково втратить працездатність через хворобу. Будуть смерті.
Карантин, вимушені відпустки завдадуть суттєвого удару по й так слабкій економіці, яку знищили за останній квартал 2019 року.
Якби у Зеленського був план чи програма всередині 2019 року - зараз би можна було би її викинути на смітник і треба було би писати заново.
Але не було тоді - немає й зараз. «Я не вмію мислити, стратегічно. Я мислю тактично», - сказав гордо Зеленський в Мюнхені. Мушу його розчарувати: якщо зі стратегією - нуль, то з тактикою - ще гірше.
Наша економіка - експортоорієнтована. Оскільки зовнішні ринки закриваються, це відчує кожен.
Заробітчани повертаються додому і, відповідно, переказів від них вже годі чекати. А про робочі місця для них в Україні влада не подбала - економіку зелені, знову нагадаю, вбили ще в 2019.
В першу чергу - невідкладної допомоги потребує сфера охорони здоров’я, промисловість, експортні підприємства, авіація і туризм. Ще би на освіту гроші передбачити, щоб дурні до влади не потрапляли. І Армію не забути.
Якщо ми сьогодні не допоможемо малому і середньому бізнесу - завтра в фонд зайнятості постукають сотні тисяч безробітних. Бо карантин, давайте говорити правду, не до 3 квітня. Якщо пощастить - то пік спаде влітку і економіка з осені почне кволо відроджуватися. І допомагати треба не ефемерними непрацюючими кредитам «5-7-9», а податковими канікулами на 3-6 місяців, щоб у бізнесу був стимул не банкрутувати, а вижити. Гривня має мати прогнозований курс, а не дикі стрибки в одну чи іншу сторону і уряд запевняє, що це все нормально. У Президента, Уряду, парламенту має бути чіткий план дій. І цей план треба нарешті навчитися виконувати, а не просто обіцяти.

Зелені наче розуміють важливість кредиту МВФ, але одночасно своєю безпорадністю, навіть без інструкцій Москви, продовжують штовхати Україну в прірву.
Зустріч Зеленського з олігархами і великим бізнесом - просто епічна. Я думаю, не один з них в шоці.
«Вовина» тисяча - не допоможе і не стане «Юліною», бо так буває лише раз. Президент взагалі розуміє, що в 80% людей немає заощаджень, щоб прожити тижнями без роботи??? Чи він вважає, що люди приколюються і хочуть - їдуть електричкою і метро, а хочуть - на рендж ровері?!
Людям треба вижити, вони хочуть знати, що держава їх друг і партнер, а не гопник із сусіднього двору.
Парламент може проголосувати все, що завгодно - робити це нікому!
Половина уряду - досі вакансії, причому ключових міністерств.
Бачення - немає, розуміння - немає, досвіду - немає. Найгірше, навіть бажання вже немає.

Як каже Зеленський: «якщо Ви без роботи через кризу і молоді - кохайтеся і народжуйте дітей». А його міністр Ємець підхоплює: «а всі пенсіонери - помруть».

Єдине, що тішить, що нарешті наша еліта зрозуміла, що «немає іншої Вкраїни» і коронавірусу все одно, скільки ти «коштуєш», а от за кордон на лікування вже не пустять...
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:54

  lrs7719 написав:
  somilitark написав:
  qas написав:спред по usd в привате уже 1.3грн !!! время сливаться в гривну

Волшебные советы,была бы у меня сейчас гривна,брал бы доллар на все.
А вы мне напоминаете меня разлива лета 2014-го.
Был курс 8,стал 13,потом откатили на 11.80.
Надо сливаться,ведь всё порешали и один винницкий базарник сказал,что это край,доллар должен стоить 10 гривен и не больше,попробуй выше найди.

А что сейчас,было 8,аналог сегодняшних 24 ,стало 28,это как первая волна с 8 на 8.80 ушли,это даже не 12,что равносильно сегодняшнему курсу 35 ,это всего навсего 28,мы только вначале большого зелёного пути для доллара к гривне\\

Короче сливайтесь,высадят первых патриотов,а потом уже спокойно пойдём на 56,без откатов,ведь МВФ это зло,наш друг и брат раша,Зеля всё порешает как говорят Доллярчики и наступит мир,красотища будет,особенно когда Яков уйдёт и на его место придёт Сеня с бабой 200,потом скажут,зато курсом 56 или 70 мы поддержали промышленность,радуйтесь,что у кого-то новая вилла за 200 лямов евро...


Укусите меня :shock: . А как же трактора, которые уже в поле :shock: ?

Трактора бениан пустит на метал,нах они нужны,всё равно под санкциями продавать олию и пшено можно будет только в рамках таёжного союза :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:55

  prodigy написав:возможно бычья ловушка

похоже. хитрая такая коррекция, с охеренным спредом на опте. чтоб желающие откупиться не смогли, бегали возле будок с пожеланиями "ну еще минус 10 копеек" и в тоже время кажется налетай_подешевело

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