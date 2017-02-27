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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4461446244634464

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 263
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
29
выше 28
35%
93
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 27.30-28.30 еще чуток вниз
@obminka_bot (Телеграм)
Востаннє редагувалось витя в Вів 17 бер, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:58

  Replay написав:somilitark
наш батя это Коломойский,

Ну, как бы не Беня в ОП заседает и не он ФРС возглавляет, так что на "батька" - не потянет Коломойский.
И Главное, по "батькам" и пр. "гетьманам".
Вроде бы, носитель власти - НАРОД!
Народ, как бы делегирует свои полномочия Президенту, Депутатам и пр., если я не ошибаюсь!
И в Демократическом Государстве, НАРОД имеет право решать, куда и кому пойдёт государственная собственность!
Народ Украины а не лично Коломойский или там МВФ!

Если же у нас МВФ или какое-то "частное лицо" решает, какие тарифы будут у населения, какое образование и медицина, давайте не будем лицемерить и уберём из Конституции
Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами


Простите, но если сопоставить Конституцию Украины и Реальность, то мы живём в антиконституционной реальности... :(

Что же Вы не всё существенное выделили? «Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Органы законодательной власти избрали? Избрали. Высшей исполнительной избрали? Избрали. Что-то не так? Или Народ - это такой дядя, к которому можно подойти и спросить его мнение иным способом, кроме демократических процедур?
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блин, не успел засечь пик загона, по какому курсу были реальные пиковые впаривания? По 29 кого-то успели постричь?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:01

  Delta7 написав:s0v7a
Ну да, и потом до этих 10% будет идти год или два. Лучшая стратегия 10/10... Сейчас еще не все так плохо, чтобы поднимать учетку.


Вітаю, Delta7!

А Ви не порахуєте для нас в відсотковому значенні величину зменьшення ставки ФРС за останній місяц в цілому?

Як на мене буде більше ніж я пропаную підняти! І нічого...

Якщо для Вас нічого поганого в навісі 148,467 млрд. грн ліквідності, то Ви не далекоглядна людина!

"Ну да, и потом до этих 10% будет идти год или два."
Ви мабуть с тих керівників, яким треба зібратися раз в пів року та колективно, щоб не за що не відповідати, цілих 2 роки ставку знижувати?

Вибачте, якщо буде на часі зниження, можуть також понезаплановано зібратись!

ВО

PS
Вибачте, якщо чимось зачепив. Мяу...

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 17 бер, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:02

  Moneta написав:somilitark не сгущайте краски, все таки есть надежда, что трактора, камазы и литак таки привезут usd.

До этого МАУ Бени был монополистом по инкассации налички в $ из-за поребрика. Пора диверсифицировать, иначе Беня победит :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:06

  stm написав:
  Moneta написав:somilitark не сгущайте краски, все таки есть надежда, что трактора, камазы и литак таки привезут usd.

До этого МАУ Бени был монополистом по инкассации налички в $ из-за поребрика. Пора диверсифицировать, иначе Беня победит :)

Поздно, потяги отменили. С проводником не передашь.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:07

  холява написав:
  goldfinger написав:
  promyshlennik написав:Скажу неоспоримый факт. Зеленский надеялся получить 5 млрд долларов от МВФ - пытался делать весомые для этого телодвижения. Денег значит в госбюджете сто процентов нет - катастрофически. МВФ не дал - это правильно, я бы тоже не дал - проели бы за пару месяцев, с такими - то управленцами (неважно какими, что при Зеленском, что при Порошенко) и потом опять бы через 2-3 месяца кричали бы что денег нет. Я думаю, что даже по тысяче гривен добавки к пенсии - это тоже планировалось сделать из денег МВФ, но рано объявили (себя в тупик поставили). Девальвации быть...

Таки я за народный референдум.Считать всю элиту нынешней республики Украина враждебной и профнепригодной, подлежащей люстрации на 10 лет(резон-пусть валят),провести внеочередные выборы и натурально давать запрос в США и ЕС на судей, экономистов,министров,советников правительства.Спрос на переводчиков вырастет,но это не проблема.По сути нам нужна временная переходная администрация,как в Германии после 1945 года.Раз сами не можем нормально жить,надо учиться у тех,кто может.Прибалты,вон, брали какого-то канадского профессора,в срочном порядке давали гражданство и в Президенты, агент он ЦРУ или нет,неважно,главное уйти из печальной парадигмы,а то кратным девалам конца и края не будет.Олигархи перестанут делать погоду,поскольку все они на Западе по уши в деньгах,как опционы:)Просто уважаемый крупный бизнес.Учиться нам надо.



Какой смысл Вашего поста ?
Мы же уже все проходили .

Пришли работники эстрады , ну уж ниже некуда -все равно воруют !
Все равно повышают цены на энергоносители , квартплату .

Мне вот Эвард нравится , он пишет , что я мол , говорил ...и приводит свои предсказания .

Я попробую еще раз.
Я же говорил, что надо модель государства менять .

Неучи и тупицы заполнили всю нашу власть и жизнь.
Но они талантливы !


И знаете кто их выбрал ?
Такие же тупицы .

63 %.


Прямо день сурка .


Умные даже на выборы не ходят.
Да и выбор то весь в том, что рано или поздно тебя здесь оставят бомжом, для этого был и есть весь спектр шоу-бизнеса в правительствах и трудятся они не покладая рук уже 30-ку или второй - обдуманный, взвешенный выезд в страну с комфортным для тебя проживанием.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да хватит эти сказки тиражировать про невозможность завести доллар,у НБУ должен быть как минимум ярд у.е. наличными,они просто всех разводят как котиков,деньги есть,но не для подопечных голобородька,пусть снимают лапшу с локаторов или продолжают упорно и до конца верить в добрую Фею зе///
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 17 бер, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:12

  Skypups написав:
  stm написав:
  Moneta написав:somilitark не сгущайте краски, все таки есть надежда, что трактора, камазы и литак таки привезут usd.

До этого МАУ Бени был монополистом по инкассации налички в $ из-за поребрика. Пора диверсифицировать, иначе Беня победит :)

Поздно, потяги отменили. С проводником не передашь.

Вы не путайте простой люд с международными банковскими делами ;) сейчас самое время для диверсификации компаний выполняющих полеты с баулами наличности. Задержки будут, но ослабить немного Беню бы не помешало )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:12

  Delta7 написав:Зарисовка тех, кто скупается на пиках...


Тех, кто продается на локальных пиках со спредом 2 грн - тоже :mrgreen:
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