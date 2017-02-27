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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:57
Чернівці 27.30-28.30 еще чуток вниз
@obminka_bot (Телеграм)
Востаннє редагувалось витя
в Вів 17 бер, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:58
Replay написав:somilitark
наш батя это Коломойский,
Ну, как бы не Беня в ОП заседает и не он ФРС возглавляет, так что на "батька" - не потянет Коломойский.
И Главное, по "батькам" и пр. "гетьманам".
Вроде бы, носитель власти - НАРОД!
Народ, как бы делегирует свои полномочия Президенту, Депутатам и пр., если я не ошибаюсь!
И в Демократическом Государстве, НАРОД имеет право решать, куда и кому пойдёт государственная собственность!
Народ Украины а не лично Коломойский или там МВФ!
Если же у нас МВФ или какое-то "частное лицо" решает, какие тарифы будут у населения, какое образование и медицина, давайте не будем лицемерить и уберём из Конституции
Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами
Простите, но если сопоставить Конституцию Украины и Реальность, то мы живём в антиконституционной реальности...
Что же Вы не всё существенное выделили? «Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Органы законодательной власти избрали? Избрали. Высшей исполнительной избрали? Избрали. Что-то не так? Или Народ - это такой дядя, к которому можно подойти и спросить его мнение иным способом, кроме демократических процедур?
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:00
Блин, не успел засечь пик загона, по какому курсу были реальные пиковые впаривания? По 29 кого-то успели постричь?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:01
Delta7 написав:s0v7a
Ну да, и потом до этих 10% будет идти год или два. Лучшая стратегия 10/10... Сейчас еще
не все так плохо, чтобы поднимать учетку.
Вітаю, Delta7!
А Ви не порахуєте для нас в відсотковому значенні величину зменьшення ставки ФРС за останній місяц в цілому?
Як на мене буде більше ніж я пропаную підняти! І нічого...
Якщо для Вас нічого поганого в навісі 148,467 млрд. грн ліквідності, то Ви не далекоглядна людина!
"Ну да, и потом до этих 10% будет идти год или два."
Ви мабуть с тих керівників, яким треба зібратися раз в пів року та колективно, щоб не за що не відповідати, цілих 2 роки ставку знижувати?
Вибачте, якщо буде на часі зниження, можуть також понезаплановано зібратись!
ВО
PS
Вибачте, якщо чимось зачепив. Мяу...
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a
в Вів 17 бер, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:06
stm написав: Moneta написав:somilitark
не сгущайте краски, все таки есть надежда, что трактора, камазы и литак таки привезут usd.
До этого МАУ Бени был монополистом по инкассации налички в $ из-за поребрика. Пора диверсифицировать, иначе Беня победит
Поздно, потяги отменили. С проводником не передашь.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:07
холява написав: goldfinger написав: promyshlennik написав:
Скажу неоспоримый факт. Зеленский надеялся получить 5 млрд долларов от МВФ - пытался делать весомые для этого телодвижения. Денег значит в госбюджете сто процентов нет - катастрофически. МВФ не дал - это правильно, я бы тоже не дал - проели бы за пару месяцев, с такими - то управленцами (неважно какими, что при Зеленском, что при Порошенко) и потом опять бы через 2-3 месяца кричали бы что денег нет. Я думаю, что даже по тысяче гривен добавки к пенсии - это тоже планировалось сделать из денег МВФ, но рано объявили (себя в тупик поставили). Девальвации быть...
Таки я за народный референдум.Считать всю элиту нынешней республики Украина враждебной и профнепригодной, подлежащей люстрации на 10 лет(резон-пусть валят),провести внеочередные выборы и натурально давать запрос в США и ЕС на судей, экономистов,министров,советников правительства.Спрос на переводчиков вырастет,но это не проблема.По сути нам нужна временная переходная администрация,как в Германии после 1945 года.Раз сами не можем нормально жить,надо учиться у тех,кто может.Прибалты,вон, брали какого-то канадского профессора,в срочном порядке давали гражданство и в Президенты, агент он ЦРУ или нет,неважно,главное уйти из печальной парадигмы,а то кратным девалам конца и края не будет.Олигархи перестанут делать погоду,поскольку все они на Западе по уши в деньгах,как опционы:)Просто уважаемый крупный бизнес.Учиться нам надо.
Какой смысл Вашего поста ?
Мы же уже все проходили .
Пришли работники эстрады , ну уж ниже некуда -все равно воруют !
Все равно повышают цены на энергоносители , квартплату .
Мне вот Эвард нравится , он пишет , что я мол , говорил ...и приводит свои предсказания .
Я попробую еще раз.
Я же говорил, что надо модель государства менять .
Неучи и тупицы заполнили всю нашу власть и жизнь.
Но они талантливы !
И знаете кто их выбрал ?
Такие же тупицы .
63 %.
Прямо день сурка .
Умные даже на выборы не ходят.
Да и выбор то весь в том, что рано или поздно тебя здесь оставят бомжом, для этого был и есть весь спектр шоу-бизнеса в правительствах и трудятся они не покладая рук уже 30-ку или второй - обдуманный, взвешенный выезд в страну с комфортным для тебя проживанием.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:07
Да хватит эти сказки тиражировать про невозможность завести доллар,у НБУ должен быть как минимум ярд у.е. наличными,они просто всех разводят как котиков,деньги есть,но не для подопечных голобородька,пусть снимают лапшу с локаторов или продолжают упорно и до конца верить в добрую Фею зе///
Востаннє редагувалось somilitark
в Вів 17 бер, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:12
Skypups написав: stm написав: Moneta написав:somilitark
не сгущайте краски, все таки есть надежда, что трактора, камазы и литак таки привезут usd.
До этого МАУ Бени был монополистом по инкассации налички в $ из-за поребрика. Пора диверсифицировать, иначе Беня победит
Поздно, потяги отменили. С проводником не передашь.
Вы не путайте простой люд с международными банковскими делами
сейчас самое время для диверсификации компаний выполняющих полеты с баулами наличности. Задержки будут, но ослабить немного Беню бы не помешало )))
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:12
Delta7 написав:
Зарисовка тех, кто скупается на пиках...
Тех, кто продается на локальных пиках со спредом 2 грн - тоже
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