Додано: Вів 17 бер, 2020 16:07

Да хватит эти сказки тиражировать про невозможность завести доллар,у НБУ должен быть как минимум ярд у.е. наличными,они просто всех разводят как котиков,деньги есть,но не для подопечных голобородька,пусть снимают лапшу с локаторов или продолжают упорно и до конца верить в добрую Фею зе///

Востаннє редагувалось somilitark в Вів 17 бер, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.