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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44674468446944704471 ... 4473>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 267
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
29
выше 28
36%
96
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев покупка
Доллар 27,50-27,70
Евро 29,80-30,00
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:03

В Україні скасували частину податків і штрафів: Рада пішла на кардинальний крок через коронавірус

В Україні Верховна Рада 359 голосами ухвалила рішення скасувати цілу низку податків і штрафів із 1 березня до 30 квітня 2020 року.

Відповідне рішення передбачене законопроєктом №2538, який 17 березня в цілому ухвалили народні депутати. Автори документу – народні депутати з різних фракцій: Данило Гетманцев ("Слуга народу"), Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина") та інші.

Головні нововведення:

штрафувати за порушення податкового законодавства з 1 березня до 30 квітня не будуть;

з 18 березня до 18 травня 2020-го заборонено проводити перевірки;

продовжено до 1 липня 2020 термін подачі річної декларації про майновий стан і доходи;

з 1 березня до 30 квітня не потрібно платити за землю;

з 1 березня до 30 квітня не потрібно платити податок на нежитлову нерухомість (це стосується і фізичних осіб, і підприємств).

з 1 березня по 30 квітня від ЄСВ звільнили всіх ФОП і тих, хто займається незалежною професійною діяльністю;
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:05

  qas написав:..
какие обязательства, утром деньги вечером стулья

это верно только для компаний с украинским происхождением.
если речь идет о филиале международной компании, то там много чего шло с отсрочкой обязательств.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:05

  Amat написав:
  сірий написав:
  Serg-ik написав:За 5 робочих днів загальний попит на валюту склав 2,1 мільярда доларів: більша частина була викуплена українськими компаніями, населення викупило 300 мільйонів доларів валюти, нерезиденти - 8 мільйонів.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій на брифінгу для преси
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/17/658193/

А навіщо компаніям,такі суми і за такий короткий термін. :?:


Может обязательства по импорту...

Корпоративный сектор должен выплатить в этом году много миллиардов долгов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:07

  goldfinger написав:С дефолтом и реструктуризацией.Следующая волна девала после некоторой временной стабилизации будет,не сомневаюсь,на откатах,если таковые будут,собираюсь докупать.


Дефолта не будет.
Это мой Вам первый прогноз. :)
А время нас рассудит.
Сейчас ( у меня) два вопроса
1. На каком уровне курса остановимся
2. Какой курс будет через 3 месяца.

К концу года курс будет "средневзвешенный" по году к этим двум цифрам.

Это мое видение.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:07

во колбасит рынок. :shock:
но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели.
ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть.
правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...

что будет дальше???
курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28.
далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса.
у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу.
и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.

потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:07

  Zebra написав:..
Корпоративный сектор должен выплатить в этом году много миллиардов долгов.

тоже неверно.
зачастую это долги "сами себе": укр компания - мамке в Кипр, филиал междунородной компании - на родину и т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:10

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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:11

  сірий написав:
  Zebra написав:В обменках как я понимаю после небольшого отката снова рост?

Хоча і піймав лося по 25.9 :D ,але скуповуватись по такому курсу НЕ ЗБИРАЮСЬ.

Мы тебе верим.Положи к той гривне,которая была обменена при курсе 8.И жди откупа.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:14

  Игорь Алексеевич написав:во колбасит рынок. :shock:
но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели.
ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть.
правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...

что будет дальше???
курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28.
далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса.
у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу.
и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.

потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже. :roll:



деньги должны когда-то закончатся.

Кажись они закончились на 29 или на 28. Ну либо закончатся в 30
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 17 бер, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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