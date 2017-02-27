Киев покупка
Доллар 27,50-27,70
Евро 29,80-30,00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев покупка
Доллар 27,50-27,70
Евро 29,80-30,00
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:03
В Україні скасували частину податків і штрафів: Рада пішла на кардинальний крок через коронавірус
В Україні Верховна Рада 359 голосами ухвалила рішення скасувати цілу низку податків і штрафів із 1 березня до 30 квітня 2020 року.
Відповідне рішення передбачене законопроєктом №2538, який 17 березня в цілому ухвалили народні депутати. Автори документу – народні депутати з різних фракцій: Данило Гетманцев ("Слуга народу"), Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина") та інші.
Головні нововведення:
штрафувати за порушення податкового законодавства з 1 березня до 30 квітня не будуть;
з 18 березня до 18 травня 2020-го заборонено проводити перевірки;
продовжено до 1 липня 2020 термін подачі річної декларації про майновий стан і доходи;
з 1 березня до 30 квітня не потрібно платити за землю;
з 1 березня до 30 квітня не потрібно платити податок на нежитлову нерухомість (це стосується і фізичних осіб, і підприємств).
з 1 березня по 30 квітня від ЄСВ звільнили всіх ФОП і тих, хто займається незалежною професійною діяльністю;
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:05
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:05
Корпоративный сектор должен выплатить в этом году много миллиардов долгов.
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:07
Дефолта не будет.
Это мой Вам первый прогноз.
А время нас рассудит.
Сейчас ( у меня) два вопроса
1. На каком уровне курса остановимся
2. Какой курс будет через 3 месяца.
К концу года курс будет "средневзвешенный" по году к этим двум цифрам.
Это мое видение.
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:07
во колбасит рынок.
но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели.
ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть.
правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...
что будет дальше???
курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28.
далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса.
у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу.
и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.
потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:07
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:11
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:14
деньги должны когда-то закончатся.
Кажись они закончились на 29 или на 28. Ну либо закончатся в 30
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 17 бер, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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