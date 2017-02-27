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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 446844694470447144724473>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9 5 267
23.01-23.50
1%
3
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
21%
55
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
11%
29
выше 28
36%
96
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:14

  Игорь Алексеевич написав:во колбасит рынок. :shock:
но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели.
ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть.
правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...

что будет дальше???
курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28.
далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса.
у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу.
и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.

потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже. :roll:
Возможно и такое.Но склоняюсь к Бениным страшилкам про дефолт.Все очень реально.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:14

  qas написав:
какие обязательства, утром деньги вечером стулья


Обязательства, оплатить ранее заключенные контракты на поставку.... по договору.
Заказал 10 марта на 10 000 у.е. - будь добр оплатить по факту поставки 17 марта...
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:16

  proftpd66 написав:
  Игорь Алексеевич написав:во колбасит рынок. :shock:
но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели.
ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть.
правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...

что будет дальше???
курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28.
далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса.
у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу.
и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.

потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже. :roll:



деньги должны когда-то закончатся.

Кажись они закончились на 29 или на 28. Ну либо закончатся в 30
Следуя вашей логике, в Венесуэле деньги не заканчиваются никогда.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:17

ИНДЕКСЫ sp-500 пошли на вверх потихоньку и даже DAX
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:18

  sequence написав:
  ruvex написав:Кто-то здесь недавно безапелляционно утверждал, что ИТ-кам море по колено и ничего этого им не нужно, они самодостаточны. А больше у нас, как бы ничего и нет.

ИМХО бред, бо Айтишники работают на реальный сектор. Встанет реальный сектор, побегут на биржу труда, но их этих ботанов даже в грузчики не возьмут

Согласен, и значит пелена с глаз уже у многих сходит, поправится и корона.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:18

АЛЬФА закрылась на переучет

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ne-3891389
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:19

Был в Альфе, евро с карты выдали без проблем.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:19

  Zebra написав:
  komp написав:
  Alex2006 написав:Блин, не успел засечь пик загона, по какому курсу были реальные пиковые впаривания? По 29 кого-то успели постричь?

Не, все скинули по 24,55...
Позорище 2006 левела, божья роса...

Деньги этому аленю 2006-ому иметь противопоказано.

Мне, конечно, приятно, что у баксодержателей до сих пор полыхает от того, что я выбрал верную тактику с грн депо и получил много дохода за счет этого :) Молодцы, так держать!
Что-то на МБ покупка пошла вниз) Как же так? А как же 30?! Пока что фиксируем, что главных оленей этого загона постригли по 29 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:19

  proftpd66 написав:ИНДЕКСЫ sp-500 пошли на вверх потихоньку и даже DAX

Ещё не вечер.Падать будем дальше.Есть ещё куда.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:20

  Дед Мороз написав:
  proftpd66 написав:
  Игорь Алексеевич написав:во колбасит рынок. :shock:
но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели.
ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть.
правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...

что будет дальше???
курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28.
далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса.
у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу.
и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.

потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже. :roll:



деньги должны когда-то закончатся.

Кажись они закончились на 29 или на 28. Ну либо закончатся в 30
Следуя вашей логике, в Венесуэле деньги не заканчиваются никогда.


НБУ поставит ставку 30%

у нас на протяжении 5 лет курс держится около 25-26.
В 2018 годы размещали под 10% в долларах и выжили. ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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