Игорь Алексеевич написав:во колбасит рынок. но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели. ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть. правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...
что будет дальше??? курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28. далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса. у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу. и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.
потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже.
Возможно и такое.Но склоняюсь к Бениным страшилкам про дефолт.Все очень реально.
Игорь Алексеевич написав:во колбасит рынок. но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели. ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть. правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...
что будет дальше??? курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28. далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса. у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу. и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.
потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже.
деньги должны когда-то закончатся.
Кажись они закончились на 29 или на 28. Ну либо закончатся в 30
Следуя вашей логике, в Венесуэле деньги не заканчиваются никогда.
Alex2006 написав:Блин, не успел засечь пик загона, по какому курсу были реальные пиковые впаривания? По 29 кого-то успели постричь?
Не, все скинули по 24,55... Позорище 2006 левела, божья роса...
Деньги этому аленю 2006-ому иметь противопоказано.
Мне, конечно, приятно, что у баксодержателей до сих пор полыхает от того, что я выбрал верную тактику с грн депо и получил много дохода за счет этого Молодцы, так держать! Что-то на МБ покупка пошла вниз) Как же так? А как же 30?! Пока что фиксируем, что главных оленей этого загона постригли по 29
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Игорь Алексеевич написав:во колбасит рынок. но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели. ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть. правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...
что будет дальше??? курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28. далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса. у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу. и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.
потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже.
деньги должны когда-то закончатся.
Кажись они закончились на 29 или на 28. Ну либо закончатся в 30
Следуя вашей логике, в Венесуэле деньги не заканчиваются никогда.
НБУ поставит ставку 30%
у нас на протяжении 5 лет курс держится около 25-26. В 2018 годы размещали под 10% в долларах и выжили. ЕСЛИ индекс германии DAX резко вверх, то кризис в европеедный уже закончился.
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