Игорь Алексеевич написав:

во колбасит рынок.но, это только цветочки, ягодки начнутся со след.недели.ещё ночью 9 марта было видно, что пришла в страну ж...., тогда многие спали с женами, когда бабахнула на биржах нефть.правда некоторые здесь и далее орали про курс 23...что будет дальше???курс на этой недели в обменниках немного снизится к отметке 28.далее с пятницы вступает в игру нбу и вводит для населения заморозку на все операции с валютой. можно будет только с конвертацией в грн. по курсу не более 28. этот курс будет ручным управлением от нбу для банков на время кризиса.у спекулянтов валюта будет, но ближе к 30-33 на продажу.и такая ситуация пока карантин. а он будет в стране до 1 мая.потом после карантина начнётся др. ж..., но про это напишу позже.