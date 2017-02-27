Додано: Вів 17 бер, 2020 17:22

Благая весть для страждущих



Национальный банк допускает продажи наличного доллара в ходе своих интервенций или валютного аукциона. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что Нацбанк уже связался с центробанками Европы и США, чтобы наладить канал поставок иностранной наличности в Украину.



"Был первый самолет с подкреплением и будут еще в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит банкам удовлетворить спрос на валюту", - сказал Чурий.



Когда состоится первая наличная продажа от НБУ и в каком объеме - чиновники не сообщили. В тоже время они заверили, что нехватка доллара в кассах банков и валютных обменниках связана исключительно с сокращением авиаперелетов, вызванным последствиями борьбы с распространением коронавируса.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.